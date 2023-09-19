Tofaş Günü'nde Çalışanlar ve Aileleri Bir Araya Geldi

Tofaş'ın tüm çalışanlarını ve ailelerini bir araya getiren geleneksel 'Tofaş Günü' etkinliği Bursa'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 bin davetlinin katıldığı etkinlikte aileler fabrikayı gezdi ve çeşitli etkinliklere katıldı. Tofaş Üst Yöneticisi Cengiz Eroldu, ailelerin önemine vurgu yaparak çalışanlara teşekkür etti.

Tofaş'ın tüm çalışanlarını ve ailelerini bir araya getiren geleneksel "Tofaş Günü" etkinliği 17 Eylül'de Bursa'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tofaş Fabrikası'nda çalışanlar ve ailelerine özel düzenlenen, yaklaşık 15 bin davetlinin katıldığı bu özel günde aileler fabrikayı gezdi, gün boyu çocukları ile birlikte farklı etkinliklere katıldı.

Kırmızı – beyaz temasıyla düzenlenen ve özel etkinlikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının özel coşkusunu yansıtan Tofaş Günü, festival havasında yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, Tofaş çalışanlarına teşekkür ederek, "Arkamızdaki en büyük güç, ailelerimiz. Bugün ailelerimizi ağırlamaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100. yılının kutladığı özel bir yılda Tofaş ailesi olarak bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Eroldu, şunları kaydetti:

"Hem Tofaş'ın 55. yılını, hem de ülkemizin bu büyük yıl dönümünü birlikte kutlamak heyecanımızı daha da artırıyor. Tofaş'ın son başarılarına baktığımızda, üretim ve AR-GE yetkinliklerimizi sürekli artırdığımızı, 'En İyi Otomotiv ArGe Merkezi olmamızı', 5 yıldır üst üste iç pazar liderliğimizi, 'Egea'nın 7 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olma başarısını' görmekteyiz.

Koç Topluluğu'nun değerli bir parçası olarak 55 yılı aşkın süredir otomotiv sektörüne öncülük eden Tofaş, diğer ana hissedarımız global otomotiv devi Stellantis tarafından da en iyi fabrika ve Ar-Ge merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bu başarıların arkasında, işine hakim, rekabete karşı kendini sürekli geliştiren ve ekip ruhuyla çalışan değerli çalışma arkadaşlarımız yer alıyor."

Tofaş'ı geleceğe taşıyan çalışmalar, çaba ve emekleri için çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Eroldu,"Cumhuriyetimizin 100. yılı, şirketimiz açısından da, gelecek için de çok önemli adımlar attığımız, başarılı iş sonuçları elde ettiğimiz özel bir yıl oldu. Bizler çocuklarımız, ülkemiz için çalışmaya, üretmeye ve başarılarımızla işlerimizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Tofaş'lılar, gün boyu süren etkinliklerin devamında sahne alan Nil Karaibrahimgil'in konserini izledi.