Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı ne zaman?

TOFAŞ - ÇAĞDAŞ BODRUM BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Tofaş ile Çağdaş Bodrum arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, 16 Aralık Cumartesi günü saat 15:30'da başlayacak. Maçı Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, Bursa'da, Tofaş Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.