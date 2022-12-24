Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 20 Yaşında!

Bursa, Umurbey Mahallesi'nde yer alan ve Tofaş tarafından, içerisindeki tarihi yapılar restore edilerek hayata geçirilen Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 20 yaşına bastı.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi faaliyetine Haziran 2002'de, toplam 17 dönümlük alan içinde, 1850'li yıllara ait Eski İpek Fabrikası, Fransızlardan kalma, 1850'lü yıllara ait Mancınıkhane, 19'uncu yüzyıldan kalma Kozaklık ve 15'inci yüzyıla ait Umurbey Hamamı ile alandaki bin dört yüz metrekarelik eski ipek fabrikasının, Tofaş tarafından restore edilmesiyle başladı. 15'inci yüzyıla ait bir eser olan Umurbey Hamamı'nın, örnek nitelikteki restorasyon çalışmaları da 2008 yılında tamamlandı ve yapı "Tofaş Sanat Galerisi" olarak Bursa'ya hediye edildi.

Müzede, otomotiv sanayinin gelişimi, yüzlerce yıl önceye ait bir tekerlekten yola çıkarak, at arabası ve fayton imalatından, Anadolu tarihinin çeşitli dönemlerini yansıtan araba örneklerine, Türkiye'nin farklı yörelerine ait, her yörenin coğrafi yapısına göre imal edilmiş arabalar ve ait oldukları dönemler hakkında ipuçları veriyor. Anadolu tasarım tarihinin değerli ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunan müzede ayrıca, Tofaş tarafından üretilen ilk araç olan Murat 124 ve yine Tofaş'ın ürettiği güncel/ farklı modeller de sergileniyor.

Müze, bahçesindeki 375 yıllık dev çınar ağacı, 200 yıllık kara dut ağacı, yüzlerce ağaç, bitki ve çiçekle de ziyaretçilerinin doğal ortamda keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlıyor.

Müzeden daha fazlasını sunuyor

Sanat galerisinde dönemsel sergilere ev sahipliği yapan ve açıldığından bu yana bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, ziyaretçilerine bir müzeden fazlasını sunuyor.

Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi, sanatın farklı disiplinlerdeki sergileri dönemsel olarak ziyarete açarken; çocuklar ve yetişkinler için de atölye ve etkinlikler düzenliyor. Düzenlenen eğitimlerle özellikle çocuklara müze gezme bilinci ve keyfi yaşatılması hedefleniyor. Müzede 5-6 yaş grubu çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla 40 dakikalık teorik bilgiler içeren video sunumu takiben, eğitim pistinde çocuklara özel hazırlanmış Fiat 500 araçlarla uygulamalı Trafik Eğitimi gerçekleştiriliyor. Müzede daha üst yaş grubu çocuklar için de Terazi Eğitimi veriliyor. Tüm bunlara ek olarak yetişkinlere yönelik Mandala Etkinliği ve Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen anaokulu gruplarına ve ebeveynelerine yönelik müze-sergi gezisi düzenleniyor.

Sabit etkinliklerin haricinde dönemsel olarak yetişkinlere Müzede Oyun, Müzede Yoga gibi farklı aktiviteler düzenleniyor.

2002 yılından bu yana düzenlenen sergiler

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi içerisinde yer alan Umur Bey Hamamı'nda 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren "Tofaş Sanat Galerisi"nde bu güne kadar, Piemonte Torino Design, Eski Hamam Eski Tas, Atlı Karınca Oyuncak Sergisi, Zaman Makineleri- Saat Sergisi'nin haricinde, Yapı Kredi Private Banking ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık iş birliği ile 11 Kasım 2015-19 Şubat 2016 tarihleri arasında "İşte Benim Zeki Müren" sergisi ziyaretçilerini ağırladı. Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri açılan Mehmetçik Vakfı'nın arşivinde bulunan, Zeki Müren'in on bine yakın fotoğrafını, kostümlerini, şiir ve notlarını, arşiv görüntülerini ve özel eşyalarını gün yüzüne çıkaran sergi büyük ilgi gördü. Müzede halen Kantarın Topuzu " Ölçü Aletleri" Sergisi teşhir ediliyor.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi ayrıca 2022 yılının Kasım ayından bu yana; Türk Seramik Derneği (TSD) tarafından Durma Sanat ana sponsorluğunda düzenlenen ve bu yılki ilk edisyonunun ana teması "Zamanın Ruhu: Mavi olan Uluslararası Seramik Bienali kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nin Macsabal Heykelleri Koleksiyonu'na ev sahipliği yapıyor.

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