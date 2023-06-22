Tofaş, bağlantılı araç çözümleri geliştiriyor

Tofaş, müşteri ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca ve en iyi deneyimi sunmak üzere bağlantılı araç çözümleri geliştiriyor. Şirket açıklamasına göre, Tofaş, bağlantılı araçlar ve ilgili ekosistemin ortaya sunacağı katma değerli hizmetler ve sigorta ihtiyaçlarında yenilikçi çözümler sunuyor.

Tofaş, müşteri ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca ve en iyi deneyimi sunmak üzere bağlantılı araç çözümleri geliştiriyor.

Şirket açıklamasına göre, Tofaş, bağlantılı araçlar ve ilgili ekosistemin ortaya sunacağı katma değerli hizmetler ve sigorta ihtiyaçlarında yenilikçi çözümler sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Mobilite Çözümleri Direktörü Hasan Erdoğan, Tofaş'ın müşterileri için en iyi değeri ve mobilite çözümlerini yaratan lider otomotiv şirketi olma vizyonuyla hareket ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu büyük yapının bir parçası olarak, toplumun değişen ihtiyaçlarına en uygun mobilite çözümlerini sunmayı hedefliyoruz. FIAT, FIAT Professional, Alfa Romeo ve Jeep müşterilerine yönelik, yeni mobilite çözümlerini devreye alıyoruz. Mobilite alanında yeni müşteri çözümlerini hayata geçirerek hizmet kapsamını her geçen gün daha yukarıya taşıyacağız.

Bağlanabilirlik teknolojisi kapsamındaki çalışmalarımız 2017 yılında Fiat Connect ile başladı. Tofaş Arge'de geliştirilen, Fiat Connect ile ülkemizde ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisini geniş kitlelere ulaştırmamız mümkün oldu. Önümüzdeki dönemde, bağlanabilirlik çözümlerine yatırım yapmaya devam ederken, yeni sahiplik ve kullanım modellerine de odaklanacağız."

Araç kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıran ve koruyan, avantajlar sağlayan, araçları hakkında kritik bilgileri sunan Fiat Connect, 65 bin bağlantılı araç parkı ile Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik mobil uygulaması olarak öne çıkıyor.

Uzaktan kapı açma-kapama, araç sağlığı bilgisi, ambulans hizmeti, kaza noktaları uyarısı gibi pek çok katma değerli fonksiyonlarla devreye alınan Connect, tanıtımından bu yana teknoloji dünyasındaki yenilikçi uygulamaları takip ederek geliştirilmeye devam ediyor.

Connect Uygulamasında, yapay zeka ile bakım ihtiyaçları yüzde 93 doğrulukla hesaplanıyor. Müşteri deneyimini her geçen gün daha ayrıcalıklı bir boyuta taşıyan marka, Connect'i giyilebilir teknolojilerin en yaygını olan akıllı saatler ile buluşturduktan sonra şimdi de Android Auto ile araç içi multimedya ekranlarına taşıyor.

Fiat Connect'e Android Auto özelliği olan tüm FIAT'lardan erişilebiliyor. Ayrıca araçtan inmeden akaryakıt ödeme gibi kolaylıklar da mobil uygulamanın yanında multimedya ekranlarından yapılabiliyor.

Connect Filom, 360 derece filo yönetimi hizmeti sağlıyor

Müşterilerine uçtan uca deneyim sunma hedefinin önemli bir parçası olarak faaliyete başlayan "Koç Fiat Sigorta", Fiat Connect iş birliğiyle tek tuşla sigorta satın alma ve yenileme imkanı sunuyor. Koç Fiat Sigorta, kasko, trafik, sağlık ve diğer branşlardaki sigorta ihtiyaçlarını hızlı ve kolay şekilde karşılayacak.

Şirket araçlarının tüm operasyonel verilerini tek ekranda toplayan mobil ve web tabanlı Connect Filom uygulaması, filodaki araçların tüm verilerini analiz edip raporlamalarını gerçekleştirirken, parka kayıtlı tüm araçların takibinin tek ekrandan yapılmasına da imkan sağlıyor.

Haftalık ve aylık raporlar düzenleyen Connect Filom, ihtiyaç duyulan anlarda tüm filoyla alakalı bildirimler gönderiyor ve evrak, sözleşme gibi işlemleri arşivliyor. Connect Filom ile müşteriler, geleneksel filo yönetimi uygulamalarından farklı olarak, donanım yatırımı yapmadan, kiralama yöntemiyle bağlantılı bir filoya sahip olabiliyor.

Mobil ve web tabanlı uygulamaya ilave olarak Connect Filom, araçların satış sonrası operasyonlarını da müşteriler adına yöneterek 360 derece filo yönetimi hizmeti sağlıyor.

Fiat Connect, ikinci elde aracının değerini öğrenmek ve aracını satmak isteyen kullanıcılar için de kolaylık ve fayda sağlıyor. Fiat Connect uygulamasında yer alan "Dinamik Değerleme" modülünde, ikinci el değerleme için gerekli olan veriler sistemde yer aldığından, kolaylıkla ön fiyatlandırma yapılabiliyor.

Buna ilaveten kullanıcılar, güncel araç fotoğraflarını, varsa ek aksesuar bilgilerini sisteme girerek gerçek uzmanların değerlendirmesine gönderebiliyor. Ortalama 17 dakika süren işlem sonrasında araçlarının değeri öğrenilebiliyor. Bu işlemi takiben kullanıcılar, diledikleri Otoeksper şubesinde fiziksel ekspertizini yaptırıp, satış işlemini başlatabiliyor.