Türkiye'nin ve Stellantis'in önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezlerinden biri olan Tofaş, 7 milyonuncu aracını üretti.

Yarım asırdan fazla süredir Türkiye'de binek ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Tofaş Türk Otomobil Fabrikası'ndaki 7 milyonuncu araç, Egea Model Ailesi'nden Fiat Egea Cross Wagon oldu. Tofaş, üretime başlangıcından 7 milyonuncu araç üretimine kadar 25 farklı modeli dünya yollarına çıkardı. Üretime başlamasından bugüne kadarki süreçte toplam 3,7 milyon araç ihracatı gerçekleştirdi ve yaklaşık 43 milyar dolar ihracat geliri elde ederek ülke ekonomisine katkısını sürdürdü.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Tofaş, 7 milyon araç üretimine ulaşan yolculuğunda, faaliyete başladığındaki 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve 600'e yakın çalışanıyla mütevazı bir fabrikadan, bugün 450 bin adetlik üretim kapasitesi, 700'ü Ar-Ge'de görev alan, yaklaşık 6 bin çalışanı ile küresel otomobil ve hafif ticari araçlar geliştiren bir üretim ve Ar-Ge merkezine dönüştü. Tofaş, sürekli ilerleme azmiyle, yerli sanayi ve Ar-Ge'nin güçlenmesine dair tutkuyla çalışılan yıllar boyunca kat ettiği gelişim yolculuğunda ülkemizde pek çok ilke imza attı. Tempra ile Türkiye'nin ilk büyük ölçekli ihracatının gerçekleşmesi, ilk otomotiv Ar-Ge merkezinin kurulması, Fiat Fiorino modelinin içinde yer aldığı Minicargo projesiyle ilk çoklu marka üretiminin gerçekleşmesi, Doblo ile ABD ve Kanada pazarları için ürün geliştirme ve ihracat faaliyetlerini, ülkemizin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik uygulamasının geliştirilmesi, Tofaş'ın ülkemizdeki ilkleri arasında yer alıyor. Yetkin insan kaynağımız, teknoloji, kalite ve verimlilik seviyesiyle küresel ölçekte rekabetçi çözümler sunuyoruz. Üretim sahasında ve ticari alanlarda dijital dönüşümün en iyi uygulama örneklerini geliştiriyoruz. Stellantis üretim sistemi kapsamında, iş güvenliği, kalite ve verimlilik alanlarındaki yapılan değerlendirmelere göre de grup içindeki en iyi ilk 3 fabrikadan biriyiz" dedi.

Bu düzeye gelirken Tofaş'ın önemli aşamalardan başarıyla geçmiş olduğuna dikkat çeken Eroldu "Uzun yıllardır Ar-Ge'ye yatırım yapıyoruz ve Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerinden biriyiz. Tofaş Ar-Ge, yüksek teknolojisi ve çeşitliliği ile öne çıkan laboratuvarlarıyla; anahtar teslim araç geliştirme bilgi birikimine ve yetkinliklerine sahip. Türkiye'de üretilecek ürünlerin yanı sıra Stellantis'in dünyanın farklı bölgelerinde üretilen marka ve modellerinin geliştirme projelerinde Tofaş mühendisleri tam sorumluluk üstleniyorlar. Ar-Ge merkezimizden mühendislik ihracatı yapıyoruz. Ar-Ge yetkinliklerimizi yeni teknolojiler doğrultusunda, bağlanabilirlik, bilgi eğlence, tahrik sistemleri, kontrol yazılımları ve ileri sürüş desteği alanlarında geliştirmeyi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz sene, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tekno Park'ında oluşturduğumuz Ar-Ge şubemiz ile küresel otomotiv yazılımı alanındaki ihtiyaçlara yanıt vermek üzere faaliyet kapsamımızı genişlettik. Stellantis ürün projelerindeki sorumluğumuz artarken, yazılım yetkinliği ve kapasitemizi genişleterek, otomotiv yazılımı alanındaki küresel strateji ve organizasyonunda da artan bir sorumluluk üstleniyoruz." dedi.

Tofaş'ın başarılarının aynı zamanda yeniden şekillenmekte olan otomotiv sanayiinin geleceğine yönelik fırsatlar içerdiğini de vurgulayan Cengiz Eroldu "7 milyon üretime giden yolda inşa ettiklerimiz bizi bugün ülkemizde sektör lideri, Stellantis'in en iyi fabrikalarından biri ve Türkiye'nin En İyi Otomotiv Ar-Ge Merkezi konumuna getirdi. Tofaş çatısı altında satış ve satış sonrası faaliyetlerini yürüttüğümüz markalarımızın çeşitliliği, endüstriyel ve ticari alanlarda yarattığımız ekosistem ile yeni bir geleceği inşa etmek için önemli fırsatlara sahibiz. Stellantis ile hem ticari hem de endüstriyel faaliyetlerimiz açısından çok daha büyük bir dünyaya açılıyoruz. "Müşterileri İçin En İyi Değeri Üreten Şirket Olma" vizyonuyla yeni teknolojileri benimsemek ve mobilite alanında değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetler ve ürünler geliştirmek üzere yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Üretim ve ihracat alanında ülke ekonomisine katkılarımız devam ederken, Ar-Ge yetkinlikleri ve teknolojide gelişmeye, çalışanlarımızın refah ve gelişimini desteklemeye, daha düşük bir çevre etkisi için yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yeni teknolojilerle dönüşen otomotiv dünyasında Türkiye'nin küresel çapta bir ürün geliştirme ve üretim merkezi olmaya devam etmesi için bugüne kadar olduğu gibi, tedarikçilerimizi ve tüm otomotiv ekosistemini geliştirmede öncü olmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Tofaş ve milyon araç üretimi yolculuğu

Tofaş'ın üretimde 7 milyon araç sınırını aşmaya ve küresel çapta bir üretim merkezi olmaya uzanan yolculuğu, aynı zamanda Türkiye'nin otomotivdeki küresel rolünün artış hikayesini de gösteriyor. Zaman içinde artan üretim adetleri ve yetkinliği ile Tofaş'ın küresel otomotiv dünyasında üstlendiği rollerde de önemli sıçramalar meydana geldi. Üretimde- Türkiye'de otomotiv pazarının gelişimine paralel olarak- ilk milyon adede ulaşmak için 20 yıldan uzun bir süre gerekirken, son on yılda, büyük çoğunluğu Avrupa pazarlarına ihraç edilen 3 milyondan fazla araç banttan indirildi. Bu gelişmedeki önemli kilometre taşları hafızalarda iz bırakmış olan modelleri de anımsatıyor.

Tofaş'ta 1993 yılında banttan inen ilk milyonuncu araç Türkiye'den Avrupa'ya yüksek adetlerde ihraç edilen ilk model olan Tempra modeliydi. Üretilen 2 milyonuncu araç olan Palio, 1998 yılında Türkiye'de müşterisi ile buluşmuştu. Bugün otomotiv sanayinde sıkça karşılaşılsa da Palio küresel çapta iş birliği ile ürün geliştirmenin dünyadaki ilk örneklerinden biriydi. Tofaş bantlarından inen üç ve dört milyonuncu modeller Fiorino'ydu. Fiat, PSA ve Citroen markaları için geliştirilen ve üretilen çoklu markalı ürün geliştirme, bu çapta bir mühendisliğin Tofaş Ar-Ge merkezinde yapıldığı ilk büyük projeydi. Bu da otomotiv mühendisliği açısından Türkiye'de bir ilkti. Tofaş'ın 2016 yılında ürettiği beş milyonuncu aracı Egea hatchback oldu. Altı milyonuncu araç ise lansmanından bu yana sürekli geliştirilerek yenilenen Egea ailesinin Cross versiyonu olmuştu.