TOD üyelik nasıl yapılır? TOD üyelik ne kadar? TOD paket fiyatları!

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TOD ÜYELİK NASIL YAPILIR?

Spor ve Eğlence paketlerinden sana en uygun olanı seç, paketini kolayca satın al ve hemen izlemeye başla!

Spor Toto Süper Lig, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve daha birçok spor içeriğini, 1000'lerce dizi, film ve belgeseli, 100'lerce Canlı TV kanalını izleyebilirsin.

TOD ÜYELİK NE KADAR?

Tod Tv 3 çeşit paket imkanı ile kullanıma sunuldu. Paketlerin ücretleri ise 12,90 TL, 39,00 TL ve 64 TL aralığında değişkenlik gösteriyor.

TOD PAKET FİYATLARI

TOD, beIN Media Group tarafından kullanıcılara sunulan bir dijital içerik platformudur. TOD platformun fiyatları şu şekildedir:

Paketlerin ücretleri 12,90 TL, 39,00 TL ve 64 TL