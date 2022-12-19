TOD üyelik iptali nasıl yapılır? TOD üyelik iptal etme!

BeIN Media Group tarafından kullanıma sunulan dijital içerik platformu TOD hakkında TOD üyelik iptali nasıl yapılır? Sorusu TOD üyeliğini iptal etmek isteyen kullanıcılar tarafından merak ediliyor. İşte, TOD TV üyelik iptal etme hakkında detaylar detaylar...

TOD üyelik iptali nasıl yapılır? BeIN Media Group tarafından kullanıma sunulan dijital içerik platformu TOD hakkında TOD üyelik iptali nasıl yapılır? Sorusu TOD üyeliğini iptal etmek isteyen kullanıcılar tarafından merak ediliyor. İşte, TOD TV üyelik iptal etme hakkında detaylar bilgiler...

TOD ÜYELİK İPTALİ

TOD'da sezonluk ya da yıllık paketlerin satın alma sonrası iptal etme hakkı bulunmuyor. Aylık paket iptali için ise "Paketlerim" sekmesinden iptal işlemi gerçekleştirilebiliyor. İşte, TOD tarafından üyelik iptali hakkında yapılan açıklama:

"Sezonluk ya da yıllık TOD paketlerini satın aldıktan sonra iptal etme hakkınız bulunmamaktadır. Eğer izleme veya sistem ile alakalı bir problem yaşıyorsanız, sorununuzu çözmekten mutluluk duyacağız. Aylık paketinizin yenileme iptali için todtv.com.tr'de sağ üst köşede yer alan "HESABIM" alanından "Paketlerim" sekmesinden iptal edebilirsiniz. IOS TOD uygulamamız üzerinden aldığın paketlerle ilgili işlemleri AppStore üzerinden, Android TOD uygulamamız üzerinden aldığın paketlerle ilgili işlemleri Google Play üzerinden yapabilirsiniz."

TOD TV NEDİR?

TOD, beIN Media Group tarafından kullanıcılara sunulan bir dijital içerik platformudur. Netflix, Disney Plus ve HBO Max gibi platformlara rakip olarak sunulan TOD hakkında paylaşılan bilgiler şu şekildedir:

TOD nedir?

"TOD; yeni nesil izleme deneyimi yaşayabileceğin bir platform! Taahhüt ve kurulum olmadan hemen izlemeye başla!"

TOD'a nasıl üye olabilirim?

"Spor ve Eğlence paketlerinden sana en uygun olanı seç, paketini kolayca satın al ve hemen izlemeye başla!"

TOD'da ne izleyebilirim?

"Spor Toto Süper Lig, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve daha birçok spor içeriğini, 1000'lerce dizi, film ve belgeseli, 100'lerce Canlı TV kanalını izleyebilirsin!"

Ücretsiz Süper Lig Paketi ile hangi cihazlardan izleme yapabilirim?

"Ücretsiz Süper Lig paketiniz ile web, cep, tablet, smart tv, apple tv ve android tv'lerde izleme yapabilirsiniz."