Dünya Kupası'na verilen aranın sona ermesi ile Süper Lig başlıyor. Süper Lig'in başlamasıyla beraber gündeme gelen TOD TV ise merak ediliyor. BeIN Media Group tarafından kullanıma sunulan dijital içerik platformu olan TOD TV'nin ücreti ise araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, TOD TV ücretli mi, ücretsiz mi? TOD TV ne kadar, kaç TL?

Trabzonspor- Fenerbahçe maçı TOD TV ücretsiz nasıl izlenir? TOD TV Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ücretsiz izleme linki var mı?

Süper Lig kaldığı yerden devam ederken araştırılanlar arasında TOD TV yerini aldı. Gündemde olan TOD TV hakkında merak edilenler ise araştırılıyor. Arama motorlarında TOD TV ücretli mi, ücretsiz mi? TOD TV ne kadar, kaç TL? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

TOD TV ÜCRETLİ Mİ?

TOD TV 3 çeşit paket imkanı ile kullanıma sunuldu. Paketlerin ücretleri ise 12,90 TL, 39,00 TL ve 64 TL aralığında değişkenlik gösteriyor. TOD TV paketlerini incelemek için BURAYA tıklayınız.

TOD NEDİR?

"TOD; yeni nesil izleme deneyimi yaşayabileceğin bir platform! Taahhüt ve kurulum olmadan hemen izlemeye başla!"

TOD' NASIL ÜYE OLABİLİRİM?

"Spor ve Eğlence paketlerinden sana en uygun olanı seç, paketini kolayca satın al ve hemen izlemeye başla!"

TOD'DA NE İZLEYEBİLİRİM?

"Spor Toto Süper Lig, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve daha birçok spor içeriğini, 1000'lerce dizi, film ve belgeseli, 100'lerce Canlı TV kanalını izleyebilirsin!"

ÜCRETSİZ SÜPER LİG PAKETİ İLE HANGİ CİHAZLARDAN İZLEME YAPABİLİRİM?

"Ücretsiz Süper Lig paketiniz ile web, cep, tablet, smart tv, apple tv ve android tv'lerde izleme yapabilirsiniz."