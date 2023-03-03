Beın SPORTS'a bağlı şifreli kanallarda yayınlanan Spor Toto Süper Lig maçları için sevindirici haber paylaşıldı. Gençlik ve Spor Bakanı, Spor Toto Süper Lig maçlarının önümüzdeki haftadan itibaren iki hafta boyunca şifresiz olarak yayınlanacağı bildirdi. Peki, TOD TV akıllı televizyonda nasıl izlenir?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig maçları iki hafta boyunca şifresiz yayınlanacak. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan üzücü gelişmeler "sporda birlik ve beraberlik" ile çözülecek. Peki, TOD TV LCD akıllı televizyonda nasıl izlenir (LG, Samsung, Grundig, Arçelik, Beko, Vestel)? 2023 TOD TV LCD akıllı televizyon ayarları!,,

MAÇLAR ÜCRETSİZ İZLENECEK?

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamasında, "Kıymetli sporseverlerle şunu paylaşmak istiyorum. beIN Group'la yaptığımız görüşmeler neticesinde bundan sonra oynanacak 2 haftayı şifresiz ve herkese ulaştıracak karar alındı. Omuz omuza yardımlaşma gecesine katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verildi.

Haftanın ilk maçı 3 Mart Cuma günü saat 20.00'da Alanyaspor – Başakşehir FK arasında gerçekleşecek. beIn Sports 1 kanalından yayınlanacak maç, şifresiz olarak erişime açılacak. Ardından önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek tüm maçlar da ücretsiz olarak izlenebilecek.

TOD TV AKILLI TELEVİZYONDA NASIL İZLENİR?

TOD TV dijital platformuna üye olarak dijital cihazlarınızdan yayınları izleyebilirsiniz.