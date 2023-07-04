Tobias Rahim kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sosyal medya paylaşımları sayesinde gündeme gelen Tobias Rahim kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor.Peki, Tobias Rahim kimdir, nereli? Tobias Rahim annesi kim? Tobias Rahim İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

Tobias Rahim şarkılarıyla ve albümleriyle gündeme geldir. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tobias Rahim kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Tobias Rahim kimdir, nereli? Tobias Rahim annesi kim? Tobias Rahim İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

TOBİAS RAHİM KİMDİR?

Tobias Rahim 1989 yılında Danimarka'da dünyaya gelmiştir. 2 yıl boyunca Kolombiya'nın büyük şehri Cali'de bir gecekonduda yaşadı ve bu onun müzikal ifadesi üzerinde büyük etkisi oldu. 2017'de kendi adını taşıyan solo EP Tobias Rahim'i çıkardı. 2020 yılında "Jesus", "Borderline" ve "Sang til Siri" gibi parçalarla National Romantik 2021 albümünü çıkardı. Tobias Rahim İnstagram'da @tobiasrahim kullanıcı adıyla 160 bin takipçisi bulunmaktadır.