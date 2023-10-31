TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu'nun yeni başkanı Deniz Celep oldu

Koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) yeni başkanı Deniz Celep oldu. İTB'de yapılan seçimde Celep başkanlığa seçildi.

Koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) yeni başkanı Deniz Celep oldu.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, kurulun 19 kişiden oluşan icra komitesi üyelerinin katılımıyla İTB'de seçim yapıldı.

Başkanlığa Deniz Celep seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, kadın istihdamını artırmaya yönelik proje ve programların önemine dikkati çekerek, özellikle kadın girişimciliği konusunda kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları tarafından yürütülen projelerde ciddi artışlar olduğunu söyledi.

Kadın girişimciler kurullarının girişimcilik hayatına ilk adımlarını atacak kadınlara öncülük ettiğini aktaran Kestelli, kadınların iş hayatına daha fazla katılımlarını sağlayan projeler üreterek çok ciddi bir boşluğu doldurduğunu belirti.

Deniz Celep de projelerin konuşulacağı, örnek gösterilecek işleri birlikte gerçekleştireceklerini ifade etti.