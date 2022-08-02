TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları....

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İktisat (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Tarih (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası Girişimcilik (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Girişimcilik (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Girişimcilik (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bir iştiraki olan Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2003 yılında Ankara'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversitenin kurulmasına ilişkin karar 1 Temmuz 2003 tarihli ve 25155 sayılı resmî gazetede yayınlanmıştır. TOBB ETÜ'yü Türkiye'deki diğer üniversitelerden ayıran en büyük farklılık Ortak Eğitim programıdır. Ortak eğitim programı sayesinde mezun olduğunda iş tecrübesi bulunan bireyler yetiştirmeyi öngören üniversite 2004–2005 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi olmak üzere 3 fakültedeki, 7 bölüme alınan 270 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. TOBB ETÜ, öğrenci almaya başladığı ilk dönemde öğrenciler tarafından en çok tercih edilen ilk 5 üniversite arasına girmiştir.