TMO deposu neden patladı? Kocaeli Valisi Yavuz açıkladı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamada 2'si ağır 10 kişi yaralanırken, patlamanın ardından bölgeye giden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vali Yavuz patlamanın nedenini de açıkladı. Peki TMO deposu neden patladı?

TMO deposu neden patladı? Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamada 2'si ağır 10 kişi yaralanırken, patlamanın ardından bölgeye giden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vali Yavuz patlamanın nedenini de açıkladı. Peki TMO deposu neden patladı? Detaylar...

TMO DEPOSU NASIL PATLADI?

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki TMO deposunda meydana gelen patlamada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Patlama sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposundaki patlama buğday tozu sıkışmasından kaynaklı" ifadelerini kullandı. Yeni bir patlama riski olup olmadığına yönelik soruya da yanıt veren Yavuz, "Bunun olmaması için önlemlerimizi aldık" dedi.

"BUĞDAY TOZU SIKIŞMASINDAN KAYNAKLI"

Kentin büyük kısmından duyulan patlamanın nedenine ilişkin konuşan Vali Yavuz, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposundaki patlama buğday tozu sıkışmasından kaynaklı" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR PATLAMA YAŞANABİLİR Mİ?

Patlamanın siloya gemiden buğday yüklenirken meydana geldiğine de değinen Yavuz, bölgede yeni bir patlamanın yaşanıp yaşanmayacağına yönelik soruya da "Bunun olmaması için önlemlerimizi aldık" yanıtını verdi.