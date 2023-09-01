TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi, Balkanlar turu mağdurlarının durumunu takip ediyor

TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi, 68 oda üyesinin mağdur olduğu Balkanlar turuyla ilgili olarak sürecin takip edildiğini ve gerekli tüm yasal önlemlerin alındığını açıkladı.

Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulundan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; "Odamız üyelerinin sosyal iletişimlerini ve iş ilişkilerini geliştirmesi amacı ile 17-24 Eylül 2023 arasında düzenlenecek büyük Balkanlar turuna toplu katılım sağlanması için İzmir Karşıyaka'da ofisi bulunan The Ivy Travel unvanlı seyahat acentası ile görüşülmüştür. TURSAB üyesi olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarında tescilli olan bu şirketten, toplu alım avantajından da faydalanılarak görüşme tarihindeki en uygun fiyat üzerinden teklif alınmış, alınan teklif üyelerimizin yararlanabilmesi için Odamız tarafından duyurulmuştur. Toplam 68 kişinin başvurduğu gezi için acenta firma bilgileri katılımcılara iletilmiş; tur ücretleri katılımcılar tarafından kredi kartı ya da banka havalesi ile doğrudan bu şirkete ödenmiştir. Ancak bir süre sonra acenta ile organizasyon konusunda irtibat kesilmiş; şirket çalışanlarının ofislerine de bir süredir gelmedikleri, şirketin diğer bazı organizasyonlarının da iptal edildiği öğrenilmiştir. Esasen Odamızın bu konudaki katkısı, bu gezinin duyurusunu yaparak, katılmak isteyen üyeleri ilgili acentaya yönlendirmekten ibarettir" denildi.

Gerekli tedbirler alındı

Tur ile ilgili tüm koşulların katılımcılarla acenta arasında belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Odamızın bu organizasyondan tek beklentisi, üyeleri için uygun koşullarda bir yurt dışı tatiline imkan sağlamış olmaktır. Bu nedenle sözleşme ve ödeme işlemlerine aracılık yapılmamış, herhangi bir maddi menfaat temin edilmemiş, hatta Odamız yönetim kurulu üyeleri dahi acenta ile aynı şartlarda anlaşıp ödeme yaptığı için mağdur edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Odamız yönetimi tarafından yasal süreçler başlatılmış, Bakanlık ve TÜRSAB nezdinde başvurular yapılmış, mağdur olan üyelerimize yasal süreçler konusunda her türlü destek sağlanmıştır. Odamız tarafından tüm bu süreçler titizlikle takip edilecek ve üyelerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli her türlü yasal tedbir alınacaktır" - DENİZLİ