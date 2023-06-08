Minecraft oyunu dünya çapında en çok satan oyunlardan biridir. Oyunun çevrimiçi olarak arkadaşlarla oynanmasını sağlayan birden fazla yöntem var. Bu yöntemlerden ücretsiz olduğu bilinen Tlauncher'ın virüslü olup olmadığı tartışılıyor. Peki, Tlauncher virüslü mü 2023? Tlauncher güvenli mi? Tlauncher gerçekten virüslü mü? Tlauncher indir!

Minecraft oyunu, blok-piksel tabanlı hayatta kalma oyunudur. Bu oyunun çevrimiçi yani online olarak oynanabilen çeşitli serverleri (sunucuları) bulunmaktadır.Tlauncher'ın normal Minecraft'tan en büyük farkı ise ücretsiz olmasıdır. Bunun dışında istediğiniz gibi mod ve skin ekleyebilir,Opfine ve Forge sürümlerini oynayabilirsin. Bunları normal Minecraft'ta yapabilmeniz için Premium sürüme sahip olmanız gerekirken Tlauncher'da buna gerek yok. Ayrıca RTX açmak için Nvidia'nın RTX destekleyen ekran kartına sahip olmak dagerekmiyor.

TLAUNCHER VİRÜSLÜ MÜ 2023?

Özellikle ücretsiz olması sebebiyle oyuncuların aklına hep aynı soru geliyor. Tlauncher virüslü mü? Tlauncher güvenli mi? Tlauncher gerçekten virüslü mü? Gelin Tlauncher'ın nasıl çalıştığını basitçe anlatalım. Tlauncher, Minecraft oyununu çevrimiçi olarak oynamanıza yarayan ek bir yazılım. İçerisinde bulundurduğu birçok ücretsiz skin ve modlarla oyun zevkinizi yükseltiyor. Peki, Tlauncher virüslü mü? Aslında bu sorunun cevabı hem evet hem hayır! Korsan yazılımlar genellikle içerisinde casus yazılımlar bulunuyor. Oyunları kıran hackerlar oyunun ücretsiz hale gelmesi için yazılımlarının içerisine zararsız virüsler yerleştiriyor.

Tlauncher

TLAUNCHER GÜVENLİ Mİ?

Yazılımların içerisine yerleştirilen virüslerle korsan yazılımlar kullanılabiliyor. Yıllardır birçok uygulamanın korsan sürümü internete servis ediliyor. Peki Tlauncher neden bu kadar konuşuldu? Cevap aslında basit. Tlauncher, sizden izin almadan ve haber vermeden casus yazılımı bilgisayarınıza kuruyor. Bu sebeple bilgisayardaki uygulamalar bunu virüs olarak algılayabiliyor.

Minecraft

TLAUNCHER GERÇEKTEN GÜVENLİ Mİ?

Korsan yazılım kullanmak her zaman güvenlik açığına sebebiyet verir. Unutmayın! Bedava balık sadece balıkçının oltasında olur. Bu yüzden korsan yazılım kullanmamanızı şiddetle tavsiye etmek zorundayız. Kullandığınız programları ücretsiz hale getirmek için yazılımların içerisine ne yerleştirildiğini bulmak çoğu zaman en iyi virüs programları için bile imkansızdır.

TLAUNCHER'DAN GELEN AÇIKLAMA!

Öte yandan Tlauncher, virüslü olduğuyla gündeme gelmesi sonrası bir açıklama yazısı hazırlayıp kanıtlarıyla paylaştı. Tlauncher'dan gelen açıklamada şu sözlere yer verildi: "TLauncher'da virüsleri kontrol etmek için çeşitli garip talimatlar var... Programımızda virüsler olduğunu, bunları bulabileceğinizi ve böylece blog yazarlarının teorilerini doğrulayabileceğinizi söylüyorlar. Ancak, bu talimatlar, bu makalede bahsedeceğimiz gerçeklerin saf bir manipülasyonu ve ikamesidir."

Minecraft