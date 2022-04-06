Tktok fenomeni Devin kimdir? İmge'nin sevgilisi Devin kim, kaç yaşında? Devin Tiktok hesabı nedir?

Tktok fenomeni Devin kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ebrar'dan ayrıldıktan sonra TikTok fenomeni Devin ile yeni bir ilişkiye başlayan İmge'nin Devin ile paylaşımındaki "Kadınlarla ilgili projede yer alıp kadınları aşağılıyor" ifadelerine sinirlenen Ebrar, "Prenses yaptığım kurbağanın canı elbet sinek isteyecekti" dedi. İmge'nin sevgilisi Devin kim, kaç yaşında? Devin Tiktok hesabı nedir?

TIKTOK FENOMENİ DEVİN KİMDİR?

Türkiye Voleybol Takımı'nın önceki yaz ayı katıldığı turnuvada en iyi performans gösteren isimler arasında yer alan, ardından ise İmge'yle aşk yaşaması çok konuşulan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz aylarda sevgilisinden ayrıldı. İmge'nin yeni sevgilisi ise Tiktok fenomeni Devin.

Devin popüler sosyal medya uygulaması Tiktok'ta çektiği videolarla gündemde yer alan bir isim. Tiktok kullanıcı adı iamdevinx olarak geçmektedir. Gerçek adı Derinsu'dur. Daha önceki videolarından birinde 2006 doğumlu olduğunu söylemiştir.

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