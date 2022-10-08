Yıllar önce sosyal medya platformları üzerinde gördüğümüz videoları ile birçok kişiyi eğlendirmeyi başaran Tıvorlu İsmail kimdir? Sorusu, gün içerisinde oldukça merak ediliyor ve Tıvorlu İsmail kimdir? Tıvorlu İsmail'in gerçek adı ne? Gibi sorularla araştırılıyor. Peki, Tıvorlu İsmail kimdir? Tıvorlu İsmail'in gerçek adı ne? Tıvorlu İsmail kaç yaşında, nereli?

Tıvorlu İsmail kimdir? Sorusu, videoların viral olmasının sebebiyle yıllardır insanlar tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda Tiktok platformunda da içerik üretmesi sebebiyle Tıvorlu İsmail, tekrar merak edilmeye başlandı ve insanların Tıvorlu İsmail kimdir? Şeklindeki araştırmaları devam ediyor. Peki, Tıvorlu İsmail kimdir? Tıvorlu İsmail'in gerçek adı ne? Tıvorlu İsmail kaç yaşında, nereli?

TIVORLU İSMAİL KİMDİR?

Tıvorlu İsmail 1963 yılı baharında Beytüşşehab'ın Tıvor köyünde doğdu. Annesinin söylediklerine göre Tıvorlu İsmail 2 yaşında şarkı söylemeye, 3 yaşında brutal yapmaya, 4 yaşında dans etmeye başladı. 6 yaşında proto nota bilgisi ile piyanoya merak sardı.

Tıvorlu İsmail fenomen kimliğinin yanı sıra seslendirdiği şarkılar ile müzik dünyasında da tanınan bir isimdir. Seslendirdiği birbirinden ilginç şarkıları ile internet dünyasından ciddi bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır. 1973 yılında dünyaya gelmiştir, bazı kaynaklarda ise 1963 olduğu belirtiliyor.

TIVORLU İSMAİL'İN GERÇEK ADI NE?

Sosyal medya üzerindeki vira videoları sayesinde insanların beğenisini kazanana ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tıvorlu İsmail'in gerçek adı İsmail Aşkan'dır.Tıvorlu İsmail, genellikle Türkiye'nin doğusunda yer alan şehirlerde yapılan düğünlerde ve etkinliklerde şarkı söylemektedir.