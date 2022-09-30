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Tıvor nerede? Tıvor nereye bağlı?

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Tıvor nerede? Tıvor nereye bağlı?

Yöresel müzikleri ile ünlenen ve ülke genelinde tannan Tıvorlu İsmail hakkında araştırmalar yapılırken Tıvor nerede? Tıvor nereye bağlı? merak edildi. Peki, Tıvor nerede?

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Tıvor nerede? Yöresel müzikleri ile ünlenen ve ülke genelinde tannan Tıvorlu İsmail hakkında araştırmalar yapılırken Tıvor nerede? Tıvor nereye bağlı? merak edildi. Peki, Tıvor nerede? İşte detaylar...

TIVOR NEREDE?

Tıvor Köyü,Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlıdır.

TIVORLU İSMAİL KİMDİR?

Tıvorlu İsmail 1963 yılı baharında Beytüşşehab'ın Tıvor köyünde doğdu. Annesinin söylediklerine göre Tıvorlu İsmail 2 yaşında şarkı söylemeye, 3 yaşında brutal yapmaya, 4 yaşında dans etmeye başladı. 6 yaşında proto nota bilgisi ile piyanoya merak sardı.

Tıvorlu İsmail fenomen kimliğinin yanı sıra seslendirdiği şarkılar ile müzik dünyasında da tanınan bir isimdir. Seslendirdiği birbirinden ilginç şarkıları ile internet dünyasından ciddi bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır. 1973 yılında dünyaya gelmiştir, bazı kaynaklarda ise 1963 olduğu belirtiliyor.

Tıvor nerede? Tıvor nereye bağlı?

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