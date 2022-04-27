Tivibu TV8.5 hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının açık yayın ile Exxen ve TV8.5'te yayınlanacağını duyan vatandaşlar yarı final heyecanına ortak olmak için kanal listelerinde TV8.5'u aramaya başladılar. Peki, Tivibu TV8.5 hangi kanalda? Tivibu TV8.5 kaçıncı kanalda? Tivibu'da TV8.5 var mı? İşte bilgiler...

TİVİBU TV8.5 HANGİ KANALDA?

TV8.5 TİVİBU 56. kanaldadır.

TV8.5 UYDU FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV8.5 D-SMART BİLGİLERİ

TV8.5 D-SMART 47. kanalda.

TV8.5 KABLO TV BİLGİLERİ

TV8.5 KABLO TV 41. kanalda.

TV8.5 HAKKINDA

TV8,5, 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yayın yapmakta olan eğlence kanalı. Sahibi Acun Ilıcalı olup kanalın tanıtımı 6 Ekim 2016 tarihinde Türkiye - Ukrayna maçının 26. dakikasında maçın spikeri Melih Gümüşbıçak tarafından yapıldı.

Kanal, 7 Ekim 2016 gece yarısı itibarı ile yayına başladı ve ilk program olarak Türkiye - Ukrayna maçının tekrarını yayınladı.

3 Mart 2017'de kanal HD yayına başlamıştır.

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