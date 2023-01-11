Titanik ne zaman vizyona girecek? Titanik 25. yılına özel yeniden vizyonda! Titanik hangi sinemalarda yayınlanacak?

James Cameron'ın yönetmenlik, senaristlik ve ortak yapımcılığını yaptığı, 1997 yılı Amerikan yapımı epik, felaket, ve romantizm temalı sinema filmi Titanik yeniden vizyona giriyor. 25. yılına özel vizyona girecek Titanik'in sinemalarda ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Titanik ne zaman vizyona girecek? Titanik hangi sinemalarda yayınlanacak? Titanik ne zaman sinemalarda yayınlanacak? İşte detaylar...

Titanic'in batışı üzerine kurgulanan filmin başrollerini, geminin felaketle sonuçlanan ilk seyahati sırasında birbirine âşık olan farklı toplumsal sınıflara mensup iki genci canlandıran Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet paylaşmaktadır. Filmin maliyetleri kısmen Paramount Pictures ve 20th Century Fox tarafından karşılanmıştır ve 200 milyon dolarlık bütçesiyle o dönemde tarihteki en pahalı filmdi. Efsanevi film Titanik, 25.yılına özel tekrardan sinemalarda gösterime girecek. Peki, Titanik ne zaman vizyona girecek? Titanik hangi sinemalarda yayınlanacak? Titanik ne zaman sinemalarda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

TİTANİK KONUSU NE?

1996'da, hazine avcısı Brock Lovett ve ekibi "Okyanusun Kalbi" ismindeki elmas kolyeyi aramak amacıya RMS Titanic'in enkazında araştırmalar yapmaktadır. Kolyenin Caledon "Cal" Hockley'in kasasında olduğuna inanan ekip kasaya ulaşır fakat kasada kolye yerine Titanic'in battığı gece olan 14 Nisan 1912 tarihine ait kolyeyi takan çıplak bir kadın resmi bulunur. Resmin bulunduğu haberini alan Rose Dawson Calvert isimli yaşlı bir kadın Brock Lovett'ı arar ve resimdeki kadının kendisi olduğunu iddia eder. Bunun ardından torunu Lizzy Calvert'la birlikte Lovett ve ekibini gemilerinde ziyaret eder. Kolyenin yeri hakkında bir bilgisi olup olmadığı sorulduğunda Rose Titanic'teki anılarını anlatmaya başlar ve geminin battığı gece öldüğü düşünülen Rose DeWitt Bukater olduğunu söyler.

TİTANİK NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

25. yılına özel tekrardan gösterime girecek Titanik, Sevgililer Günü kapsamında 10 Şubat'ta vizyona girecektir.