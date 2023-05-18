İlk seferini yaptığı sırada Atlantik'te bir buzdağına çarparak batan dünyanın en ünlü gemi enkazı Titanik, Magellan adlı şirket tarafından dijital tarama yöntemiyle görüntülendi. Peki, Titanik ne zaman battı? Titanik kaç yıl öne battı?

Dünyanın en bilinen gemi enkazı Titanik'in enkazı, dijital tarama yöntemiyle görüntülendi. Atlantik'in 3.800 metre derinliğindeki enkazın dijital taramayla elde edilen görüntüleri, en ince detaylarına kadar netlik sağladı. Titanik ne zaman battı? Titanik kaç yıl öne battı?

TİTANİK NE ZAMAN BATTI?

111 yıl önce batan Titanik'in enkazı ilk kez görüntülendi. 1912'de ilk seferini yaptığı sırada Atlantik'te bir buzdağına çarparak batan dünyanın en ünlü gemi enkazı Titanik, Magellan adlı şirket tarafından dijital tarama yöntemiyle görüntülendi.

1.500'den fazla insanın yaşamını yitirdiği ve enkazına ancak 73 yıl sonra; 1985'te ulaşılabilen Titanik, o zamandan beri sualtı araştırmacılarını cezbetti. Magellan adlı şirketin yeni bir belgesel hazırlığı içinde olan 'Atlantic Productions' için yaptığı dijital taramayla elde edilen görüntülerle, Titanik ilk kez tam olarak gözlenebildi.