Titanik, James Cameron'ın yönetmenlik, senaristlik, ortak yapımcılık, ve ortak kurgu yönetmenliğini yaptığı, 1997 yılı Amerikan yapımı epik, felaket, ve romantizm temalı sinema filmi. Film 25. yılına özel tekrardan sinemalara girecek. Peki, Titanik filmi yeniden mi çekiliyor 2023? Titanik sinemalarda mı, hangi gün sinemaya gelecek? Titanik ne zaman sinemalarda? İşte detaylar...

Efsane film Titanik yeniden sinemaya giriyor. Filmin sinemalarda yayınlanmasının ardından izleyiciler, Titanik filmi yeniden mi çekiliyor 2023? Titanik sinemalarda mı, hangi gün sinemaya gelecek? Titanik ne zaman sinemalarda? merak etti. Peki, Titanik filmi tekrardan mı çekilecek? Titanik tekrar mı çekiliyor? Ayrıntılar sizlerle...

TİTANİK YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK 2023?

Hayır, Titanik filmi tekrar çekilmeyecek. Film 25. yıl dönümüne özel tekrardan sinemada yayınlanacak. Titanik filmi 4K, 3D vb. yüksek kalitelerde düzenlenip tekrar vizyona girecek.

TİTANİK SİNEMALARA NE ZAMAN GELECEK 2023?

Disney, filmin vizyona girişinin 25. yıldönümü olması sebebiyle, 10 Şubat 2023 tarihinde 4K, HDR ve 3D formatlarıyla tekrar vizyona gireceğini açıkladı.

TİTANİK KONUSU NE?

1996'da, hazine avcısı Brock Lovett ve ekibi "Okyanusun Kalbi" ismindeki elmas kolyeyi aramak amacıya RMS Titanic'in enkazında araştırmalar yapmaktadır. Kolyenin Caledon "Cal" Hockley'in kasasında olduğuna inanan ekip kasaya ulaşır fakat kasada kolye yerine Titanic'in battığı gece olan 14 Nisan 1912 tarihine ait kolyeyi takan çıplak bir kadın resmi bulunur. Resmin bulunduğu haberini alan Rose Dawson Calvert isimli yaşlı bir kadın Brock Lovett'ı arar ve resimdeki kadının kendisi olduğunu iddia eder. Bunun ardından torunu Lizzy Calvert'la birlikte Lovett ve ekibini gemilerinde ziyaret eder. Kolyenin yeri hakkında bir bilgisi olup olmadığı sorulduğunda Rose Titanic'teki anılarını anlatmaya başlar ve geminin battığı gece öldüğü düşünülen Rose DeWitt Bukater olduğunu söyler.