Titanik enkazını görüntülemek üzere Atlantik Okyanusu'na dalan Titan denizaltısından yüzeye çıkarılan ilk parçalarında çok konuşulacak kalıntılar bulundu. Meraklılar ise soruyor Titanik denizaltısı Son Dakika gelişmeleri! Titanik denizaltı son durum ne? Titanik denizaltı kaç kişi, öldüler mi, patladı mı?

Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti. Yapılan son çalışmalarda dikkat çeken bulgular toplandı. Peki, Titanik denizaltısı Son Dakika gelişmeleri! Titanik denizaltı son durum ne? Titanik denizaltı kaç kişi, öldüler mi, patladı mı?

TİTANİK DENİZALTISI SON DURUM NE?

18 Haziran'da Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına turistik bir gezi düzenleyen OceanGate şirketine ait olan Titan denizaltısı patladı ve 5 kişi hayatını kaybetti. Titan denizaltısından yüzeye çıkarılan ilk parçalarda insan kalıntıları bulunduğu açıklandı. ABD Sahil Güvenliği, Titan denizaltısının enkaz alanından çıkarılan parçalarda "varsayılan insan kalıntıları" olduğunu belirtti ve bunların resmi bir analizinin yapılacağını duyurdu. Açıklamada, kalıntıların Kanada'nın St. John's kenti kıyılarından yaklaşık 700 kilometre açıktaki bölgeden "dikkatli bir şekilde kurtarıldığı" ifade edildi.

TİTAN DENİZALTI KAÇ KİŞİ, ÖLDÜLER Mİ, PATLADI MI?

Jason Neubauer, Titan'ın batmasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı sürdüren yetkili olarak, "Kanıtlar, bu trajedinin nedenlerine dair önemli içgörüler sunarak uluslararası soruşturma ekiplerine yardımcı olacak" dedi. Neubauer, Titan'ın feci kaybına yol açan faktörleri anlamak ve benzer bir trajedinin tekrar yaşanmamasını sağlamak için önemli bir çalışmanın gerektiğini belirtti.

Enkaz arasında denizaltının iniş takımı ve arka kapağı bulunduğu açıklanırken, çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedenini belirlemeye yönelik soruşturmaya ışık tutacağı ifade edildi. Ancak henüz tam olarak çıkarılamayan enkazın daha sonra nereye götürüleceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti. Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.