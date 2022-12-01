TİSK başkanı kimdir? TİSK başkanı Özgür Burak Akkol kimdir?

2022 ikinci yarısında asgari ücretin belli olmasına kısa bir süre kala TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yaptığı açıklama sonrası araştırılan isimlerden oldu. Özgür Burak Akkol Kimdir, Kaç Yaşında? TİSK açılımı Nedir? İşte merak edilenler...

Bu yıl Asgari ücret tespit komisyonu 7 -14 Aralık tarihlerinde tonlanacak. Asgari ücret görüşmelerine kısa bir zaman kala TİSK ve TİSK başkanı gündem konusu oldu. Peki, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir, kaç yaşında ve nereli? TİSK açılımı nedir? Detaylar haberimizde...

TİSK AÇILIMI NEDİR?

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. 20 Aralık 1962 yılında kurulan TİSK, Türk işverenlerini yurt içi ve yurt dışında endüstriyel ilişkiler alanında temsil etme yetkisi olan tek üst kuruluştur.

ÖZGÜR BURAK AKKOL KİMDİR?

Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Akkol, 2011 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programından yüksek lisans derecesini aldı. Profesyonel iş hayatını sürdürürken Harvard Business School ile Columbia Üniversitesi'ndeki Yönetici ve Lider Geliştirme programlarından, Columbia Business School ve London Business School'da Global Executive MBA'den mezun oldu.

İş yaşamına 2001 yılında ABD'de Nautilus Foods bünyesinde Üretim ve Verimlilik Uzmanı olarak başladı. Yurtdışı deneyimi sonrasında Türkiye'ye dönen Akkol, Koç Holding'e 2003 yılında İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katıldı, 2004-2005 yılları arasında İnsan Kaynakları Uzmanı, 2005-2009 yılları arasında Denetim Uzmanı ve Kıdemli Denetim Uzmanı olarak çalıştı.

2009-2010 yılları arasında Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Yöneticisi, 2010-2014 yılları arasında ise Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Koordinatörü görevlerinde bulundu. 2014-2021 yılları arasında Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü, 2021-2022 arasında ise İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı olarak görev yapan Akkol, 2022 Nisan ayından itibaren görevine Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak devam ediyor.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüten Akkol, TİSK'i temsilen İŞKUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor. Otokoç Otomotiv ve Türk Traktör şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alıyor.