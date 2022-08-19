Tisan koyu nerede? Tisan haritası ve konumu!
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Halihazırda 500 adet iki katlı konutun bulunduğu Tisan'da, doğu ve batı yarımada olarak anılan kısımlar bakir arazilerden oluşuyor. Peki, Tisan koyu nerede? İşte, Tisan haritası ve konumu!
Mersin'in Silifke ilçesine yaklaşık 32 km mesafede, Yeşilovacık Mahallesi'nde yer alan ve Akdeniz'in saklı cenneti olarak bilinen Tisan Adası vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Tisan koyu nerede? Tisan haritası ve konumu!
TİSAN KOYU NEREDE?
Tisan koyu, Mersin'in Silifke ilçesine yaklaşık 32 km mesafede, Yeşilovacık Mahallesi'nde yer alıyor. Akdeniz'in saklı cenneti olarak bilinen Tisan Adası'nda 500 adet iki katlı konut bulunuyor.