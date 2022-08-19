Tisan koyu nerede? Tisan haritası ve konumu!

Halihazırda 500 adet iki katlı konutun bulunduğu Tisan'da, doğu ve batı yarımada olarak anılan kısımlar bakir arazilerden oluşuyor. Peki, Tisan koyu nerede? İşte, Tisan haritası ve konumu!