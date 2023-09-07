Tirit tarifi! MasterChef Tirit nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tirit hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tirit hazırladı. Peki, Tirit nedir? Tirit nasıl yapılır? Tirit nedir?

Balıkesir mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tirit ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tirit nasıl yapılır? Tirit nedir? Tirit nasıl yapılır, Tirit yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Tirit yapıldı, evde klasik Tirit yapıldı! İşte en güzel Tirit!

TİRİT TARİFİ!

Malzemeler:

Yarım kilo kuzu eti

yarım kilo yoğurt

2 adet soğan

1 demet maydanoz

1 adet kurutulmuş ekmek

2 kaşık tereyağı

2 adet defne yaprağı

4-5 diş sarımsak, tuz, karabiber

Süslemek için biber, domates

Tirit Yapılışı:

Kuşbaşı iriliğinde doğranmış et tencereye alınır ve etler bıraktıkları suyu çekene kadar kavurulur. Etler suyunu çektiğinde üzerini iki parmak aşacak kadar sıcak su ve kimyon ilave edilir. Etler yumuşayıncaya kadar basınçlı tencerede pişirilir. Bayat ekmek dilimlenir, fırında hafifçe kıtırlaştırılır ve 2 santimlik kareler halinde kesilerek servis tabağına aktarılır. Haşlanan etler ateşten alınmadan 10 dakika önce tereyağı, tuz ve karabiber eklenir. 10 dakika sonra ateşten alınır. Suları ile birlikte etleri ekmeklerin üzerine boşaltılır. Piyazlık doğranmış soğanlar tuz ile ovuşturup acısı çıkartılır. Etlerin üzerine sarımsaklı yoğurt yayınlır. Ardından üzerine soğanlar koyulur. Maydanoz yaprakları doğranıp soğanların üzerine serpiştirildikten sonra servis yapılır.