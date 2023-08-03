Tirana Beşiktaş maç özeti! (VİDEO) Tirana Beşiktaş maçı özeti izle! Tirana Beşiktaş golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Tirana Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler Beşiktaş maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Tirana Beşiktaş maç özeti! Tirana Beşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Tirana Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Tirana Beşiktaş maç özeti!
Tirana Beşiktaş maç özeti! Tirana Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler Beşiktaş maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Tirana Beşiktaş maç özeti! Tirana Beşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Tirana Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Tirana Beşiktaş maç özeti haberimizde...
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Tirana - Beşiktaş maç özetini maçın ardından S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz.
Tirana - Beşiktaş maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.
Tirana - Beşiktaş maçı 3 Ağustos 2023 (Perşembe) günü oynandı.
Tirana - Beşiktaş maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.