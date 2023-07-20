YKS sınavının gerçekleştirilmesinin ardından Tıp sıralamaları düşer mi 2023? Soruları, tercih sürecine dair en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Tıp sıralamaları düşer mi 2023? Tıp sıralamaları nere göre düşüyor, nasıl düşer? Tıp sıralamaları düşecek mi?

Tıp sıralamaları düşer mi 2023? Sorusu, sonuçların açıklanmasının ardından merak edilen sorular arasında bulunuyor. Tıp sıralamaları nere göre düşüyor, nasıl düşer? Gibi konu hakkında birçok detay da araştırma konusu haline geliyor ve arama motorları üzerinde sık sık sorgulatılıyor. Adaylar, heyecanla tercih sürecinin başlamasını bekliyor. Peki, Tıp sıralamaları düşer mi 2023? Tıp sıralamaları nere göre düşüyor, nasıl düşer? Tıp sıralamaları düşecek mi?

TIP SIRALAMALARI DÜŞER Mİ 2023?

Üniversitelerde yer almakta olan bölümlerin taban puanları, tercihte bulunan öğrencilere göre değişiklik göstermekte. Bu durumda yapılacak olan tercih döneminde tercih edilme yoğunluğuna göre bölümlerin daha düşük bir taban puan ile kapatması mümkün olabiliyor. Genellikle bir önceki yılın taban puanları ile büyük bir değişiklik olmuyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yks Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. 2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.