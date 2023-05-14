Üye Girişi
Haberi Paylaş
TİP milletvekili adayları listesi! 2023 TİP milletvekilleri kim? TİP aday listesi!

TİP milletvekili adayları listesi! 2023 TİP milletvekilleri kim? TİP aday listesi!

Gündem Haberleri

TİP milletvekili aday listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 TİP milletvekili tam aday listesi merak konusu oldu. İşte, TİP milletvekili aday listesi!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. TİP milletvekili aday listeleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2023 TİP milletvekilleri kimler? İşte, TİP milletvekili tam aday listesi!

TİP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ!

TİP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADANA 1 DUYGU YILMAZ

ADANA 2 SEDA AŞKIN

ADANA 3 AHMET FARUK ULAŞ

ADANA 4 MESUT KOYUN

ADANA 5 UTKU ALEMDAROĞLU

ADANA 6 DİLA AKAR

ADANA 7 MERYEM MAZMAN KARTAL

ADANA 8 ONURCAN GÜRBÜZ

ADANA 9 EDA BAHAR KOCABEYLER

ADANA 10 HÜSEYİN EVGİN

ADANA 11 OĞUZCAN KILIÇ

ADANA 12 MEHMET SELİM AKMAN

ADANA 13 MUSTAFA ÇELİK

ADANA 14 SEMİH AKKIRCIK

ADANA 15 EREN ARARAT

TİP AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AFYONKARAHİSAR 1 PINAR SİSLİTUNA

AFYONKARAHİSAR 2 LALE PELİN BEYAZIT

AFYONKARAHİSAR 3 ARDA DUVARCI

AFYONKARAHİSAR 4 SEVİL ALTIN

AFYONKARAHİSAR 5 CAFER ÖZTÜRK

AFYONKARAHİSAR 6 İBRAHİM ORBAY

TİP AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AKSARAY 1 DENİZ AY

AKSARAY 2 EMİR ERSİN KAHRAMAN

AKSARAY 3 RAMAZAN KORKMAZ

AKSARAY 4 SONER ASLAN

TİP AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AMASYA 1 MELİKE ÖZTÜRK ARDUÇ

AMASYA 2 EREN GÖNEN

AMASYA 3 DİLAVER ÖZTÜRK

TİP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ANKARA-2 1 ÖZGÜR AYBAŞ

ANKARA-2 2 YELDA KOÇAK URFA

ANKARA-2 3 BEKTAŞ RIZA HANEDAN

ANKARA-2 4 ÖZDİL ÜÇÖZ

ANKARA-2 5 SEVGİ HAZIR

ANKARA-2 6 ASİYE SÜLLÜ

ANKARA-2 7 FATİH ÖZAKOĞLU

ANKARA-2 8 MAHİR ÜNSAL ERİŞ

ANKARA-2 9 BARIŞ AYDOĞAN

ANKARA-2 10 YERSU BÜYÜKDAĞ

ANKARA-2 11 MUSTAFA ERTARAKÇI

TİP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ANKARA-3 1 OZAN BİNGÖL

ANKARA-3 2 MİSKET ELİF ÇONGUR

ANKARA-3 3 TUĞBA GÜRSOY

ANKARA-3 4 HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU

ANKARA-3 5 DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREK

ANKARA-3 6 EGE ARDA ANILAN

ANKARA-3 7 BEKİR TUNCAY ÇELEN

ANKARA-3 8 OZAN YURDAKAL

ANKARA-3 9 MUSTAFA KOLCU

ANKARA-3 10 EBRU BESE

ANKARA-3 11 ERSİN BEYTEMUR

ANKARA-3 12 ILGIN BARAN ÖCAL

TİP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ANTALYA 1 YUNUS BAŞARAN

ANTALYA 2 BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

ANTALYA 3 EMİRE ULUTAŞ

ANTALYA 4 TUNCAY KOÇ

ANTALYA 5 EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU

ANTALYA 6 AYŞE BİLGE KALIN

ANTALYA 7 EZGİ ALTINKURT SAĞLIK

ANTALYA 8 KERİM UĞUR

ANTALYA 9 GÜLİZAR KOCADAĞ

ANTALYA 10 HASAN GİRGİNEL

ANTALYA 11 AYFER GÜNEŞHAN

ANTALYA 12 AHMET ELATAŞ

ANTALYA 13 BETÜL ÜRKÜTEN

ANTALYA 14 GAMZE PELİN DEMİRCAN

ANTALYA 15 BİLGE ERK

ANTALYA 16 LEYLA ÇELEBİ

ANTALYA 17 MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLU

TİP ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ARTVİN 1 FEYZULLAH SERKAN ACAR

ARTVİN 2 TİMUR ŞİMŞEK

TİP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BALIKESİR 1 SERHAT SUHA ÖZCAN

BALIKESİR 2 MÜGE OKUR

BALIKESİR 3 AÇELYA SUNGUR

BALIKESİR 4 ŞERİFE SEVİM ŞENEL

BALIKESİR 5 OKTAY ŞÜKÜR

BALIKESİR 6 BARAN BAKIR

BALIKESİR 7 GİZEM YOĞURTÇU

BALIKESİR 8 CEM CANTAŞ

BALIKESİR 9 FATİH NİYAZİOĞLU

TİP BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BAYBURT 1 AYSEL SİLİ

TİP BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BİLECİK 1 CENK DİK

BİLECİK 2 CEYLAN ÖZÇELİK

TİP BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BOLU 1 FİGEN ÇAKIR

BOLU 2 ERAYCAN SAFA

BOLU 3 ÖMER BARIŞ SAFİ

TİP BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BURSA-1 1 MAHMUT HAKAN KOÇAK

BURSA-1 2 HELİN İLCEK

BURSA-1 3 ERHAN İMRALI

BURSA-1 4 SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ

BURSA-1 5 TİMUR TORGAY

BURSA-1 6 EYLEM GÜN GÜNEŞ

BURSA-1 7 SUAT ŞENOCAK

BURSA-1 8 BUSENUR ÇOBAN

BURSA-1 9 ADİ MURAT DEMİRHAN

BURSA-1 10 REFAYİ REFAYİOĞLU

ÇANAKKALE 1 AYFER GÖL

ÇANAKKALE 2 REYHAN ÇALIŞKAN

ÇANAKKALE 3 MUHHAMED YAVAŞ

ÇANAKKALE 4 DORUK ULAŞ ÖZDEMİR

ÇANKIRI 1 SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZ

ÇANKIRI 2 MURAT ÖZBEK

ÇORUM 1 HABİBE ALKAN

ÇORUM 2 CANSEVER EKER

ÇORUM 3 CAN NESİMİ KARABİBER

ÇORUM 4 ASMİN NİMET SİNGEZ

DENİZLİ 1 YAĞMUR YALÇIN

DENİZLİ 2 COŞKUN ÇETİN

DENİZLİ 3 PELİN ŞEN

DENİZLİ 4 SERDAL ATLAMIŞ

DENİZLİ 5 SERDAR AŞÇI

DENİZLİ 6 İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZ

DENİZLİ 7 HATİCE KİRİŞ

DÜZCE 1 ALEV İŞLER

DÜZCE 2 IRMAK SAÇKESEN

DÜZCE 3 EBRU ŞEN

EDİRNE 1 GÜRAY MUHÇU

EDİRNE 2 CANER SOYDAN

EDİRNE 3 ZELAL ÖZCAN

EDİRNE 4 İLHAN BİLECİK

ERZİNCAN 1 MÜSLİM ETLEÇ

ERZİNCAN 2 ÜNAL ÖZÇELİK

ESKİŞEHİR 1 GÖKAY BAŞAR

ESKİŞEHİR 2 FATMA GİRGİN

ESKİŞEHİR 3 AYHAN KAYA

ESKİŞEHİR 4 ASLIHAN TERE

ESKİŞEHİR 5 BEDİ UYGAR UĞURLU

ESKİŞEHİR 6 YALÇIN KOMŞU

GİRESUN 1 NİHAL MEMİŞ DİZDAR

GİRESUN 2 ÖMÜR HAKYEMEZ

GİRESUN 3 FIRAT KURTAL

GİRESUN 4 NESLİHAN ÖZAL

GÜMÜŞHANE 1 BAHADIR YAVUZ

GÜMÜŞHANE 2 ÖZLEM DOĞAN

HATAY 1 ŞERAFETTİN CAN ATALAY

HATAY 2 AYLİN AÇIKGÖZ

HATAY 3 MEHMET ALİ GÜMÜŞ

HATAY 4 EMRAH KARAÇAY

HATAY 5 HASAN AŞKAR

HATAY 6 NURCAN ÖRDEK

HATAY 7 CANSU DALOĞLU

HATAY 8 BARIŞ DAĞ

HATAY 9 ABDULHAMİT YAYAR

HATAY 10 HÜSEYİN AKGÖL

HATAY 11 ÖZLEM PARLAK

ISPARTA 1 ZÜBEYDE ARSAN

ISPARTA 2 CAFER YELSALI

ISPARTA 3 ALİ NUR DÖNMEZ

ISPARTA 4 OYLUN ERCAN

İSTANBUL-1 1 SALİHA SERA KADIGİL

İSTANBUL-1 2 ANIL DENİZCİ

İSTANBUL-1 3 ALİ RONAY

İSTANBUL-1 4 FATMA KARABULUT

İSTANBUL-1 5 SEDAT DUREL

İSTANBUL-1 6 TAYFUN BUDAK

İSTANBUL-1 7 DİDEM DOĞAN AYDEDİM

İSTANBUL-1 8 ASUMAN FAZLIOĞLU

İSTANBUL-1 9 ERDİNÇ MEHMETOĞLU

İSTANBUL-1 10 ARİF ÖZDEMİR

İSTANBUL-1 11 MAHBİP DİLEK

İSTANBUL-1 12 ÇAĞLAR ÇAĞLI

İSTANBUL-1 13 FİLİZ KILIÇ

İSTANBUL-1 14 FOTİ BENLİSOY

İSTANBUL-1 15 HARUN GÖKTEPE

İSTANBUL-1 16 MİZGİN ÖZMEN

İSTANBUL-1 17 BÜLENT YÜKSEL

İSTANBUL-1 18 ALİ İZZET ETİ

İSTANBUL-1 19 FIRAT ÇOBAN

İSTANBUL-1 20 GÖKÇE USTA

İSTANBUL-1 21 EYLEM PINAR

İSTANBUL-1 22 GÖRKEM DURU

İSTANBUL-1 23 ZEYNEP DEMİREL

İSTANBUL-1 24 OKTAY RAİF EVRENSEL

İSTANBUL-1 25 MEHMET KILIÇ

İSTANBUL-1 26 MEHMET ACAR

İSTANBUL-1 27 EZGİ CEREN IŞIK

İSTANBUL-1 28 ESİN AYDIN KAYA

İSTANBUL-1 29 GÜNER YENER

İSTANBUL-1 30 NURDAN ÜNVER

İSTANBUL-1 31 HAKAN BİLGEHAN

İSTANBUL-1 32 ESMA KARA

İSTANBUL-1 33 EMİRHAN TURAN

İSTANBUL-1 34 CENK VERDİ

İSTANBUL-1 35 UTKU URAZ AYDIN

İSTANBUL-2 1 AHMET ŞIK

İSTANBUL-2 2 MISRA ÖZ

İSTANBUL-2 3 ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI

İSTANBUL-2 4 KORAY DOĞAN URBAR

İSTANBUL-2 5 YILMAZ ASLANTÜRK

İSTANBUL-2 6 ŞERİF ÖZGÜR URFA

İSTANBUL-2 7 FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR

İSTANBUL-2 8 ATAKAN ÖZSOY

İSTANBUL-2 9 ENES KARAKAŞ

İSTANBUL-2 10 EVİN DOĞU

İSTANBUL-2 11 SENNUR SIRBUDAK

İSTANBUL-2 12 NACİYE BABALIK

İSTANBUL-2 13 BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL

İSTANBUL-2 14 METİN AKIN

İSTANBUL-2 15 EMRAH YALÇIN

İSTANBUL-2 16 ELİF DAMLA İLGİN

İSTANBUL-2 17 HASAN HÜSEYİN ŞENSES

İSTANBUL-2 18 BAHA AYDIN

İSTANBUL-2 19 MEHMET KÖKSAL

İSTANBUL-2 20 TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU

İSTANBUL-2 21 KAYACAN ÇENGEL

İSTANBUL-2 22 OZAN ERBAŞ

İSTANBUL-2 23 CAN YILMAZ KAYA

İSTANBUL-2 24 DERSİM ŞAN GENÇ

İSTANBUL-2 25 EREN IŞIKBAŞ

İSTANBUL-2 26 MERTCAN İLGÖZ

İSTANBUL-2 27 HASAN KARAYİĞİT

İSTANBUL-3 1 ERKAN BAŞ

İSTANBUL-3 2 MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN

İSTANBUL-3 3 UMUR EKREM TALU

İSTANBUL-3 4 YAPRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU

İSTANBUL-3 5 ÖZLEM TEKE

İSTANBUL-3 6 FEREMEZ TUNCAY

İSTANBUL-3 7 JİYAN AYBAR

İSTANBUL-3 8 AYLİN DOĞAN

İSTANBUL-3 9 BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ

İSTANBUL-3 10 NİLAY BARKIN

İSTANBUL-3 11 NİLER ALBAYRAK

İSTANBUL-3 12 EKREM ERDİN

İSTANBUL-3 13 VEYSEL DÖNMEZ

İSTANBUL-3 14 AHMET ORAL

İSTANBUL-3 15 EBRU KIRANER

İSTANBUL-3 16 MUHAMMED ÇELİK

İSTANBUL-3 17 SAADET ÖZSOY

İSTANBUL-3 18 FERHAT ÇELİKOĞLU

İSTANBUL-3 19 ÖMER TURA

İSTANBUL-3 20 ALEV SANATLIOĞLU

İSTANBUL-3 21 SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN

İSTANBUL-3 22 TANYEL SÜZER

İSTANBUL-3 23 ÜMİT DENİZ

İSTANBUL-3 24 FATMA BERAZZİOĞLU

İSTANBUL-3 25 SERKAN GENÇ

İSTANBUL-3 26 GÜNGÖR KAYA

İSTANBUL-3 27 GÖZDE ÖZEL

İSTANBUL-3 28 NİLGÜN TUTAK

İSTANBUL-3 29 ŞAHİN ÖZSOY

İSTANBUL-3 30 ÖZGE İNCE

İSTANBUL-3 31 ANIL GÜLER

İSTANBUL-3 32 YAĞMUR ÇETİN

İSTANBUL-3 33 NURHAK GÖRKEM DOĞAN

İSTANBUL-3 34 İLKİN ERKORKUT

İSTANBUL-3 35 GİZEM YERİK

İSTANBUL-3 36 GÜN ÇAĞ AYDIN

İZMİR-2 1 İRFAN DEĞİRMENCİ

İZMİR-2 2 MEHMET KANİ

İZMİR-2 3 ESER ATAK

İZMİR-2 4 ADALET KUL

İZMİR-2 5 ÖZLEM AVCI

İZMİR-2 6 AYDIN TEPE

İZMİR-2 7 AYKUT YÜKSEL

İZMİR-2 8 DENİZ KONDİL

İZMİR-2 9 MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK

İZMİR-2 10 ALİ HAYDAR ÖZTÜRK

İZMİR-2 11 GÜZEL ÖZTÜRK

İZMİR-2 12 OYA OYBİR MİDİLLİ

İZMİR-2 13 BEYZA YAMAN

İZMİR-2 14 MELİS AYDINLI

KARABÜK 1 GÜNUZ FULYA UZ

KARABÜK 2 ARZU GENLİK

KARABÜK 3 ÖZÜM HANCI

KARAMAN 1 EZGİ GÜLŞEN

KARAMAN 2 KENAN YILMAZ

KARAMAN 3 OĞUZ YAŞARGİL

KAYSERİ 1 AHMET ÇAKIR

KAYSERİ 2 NAZIR KAPUSUZ

KAYSERİ 3 İLAYDA TOK

KAYSERİ 4 ÖZLEM DEMİR

KAYSERİ 5 SERCAN LAÇIN

KAYSERİ 6 EREN GÜRPINAR

KAYSERİ 7 AHMET İŞBİLEN

KAYSERİ 8 BERİL KARABULUT

KAYSERİ 9 CEVHER ÖZBOLAT

KAYSERİ 10 AYSEL DUMAN

KIRKLARELİ 1 ZEYNEP BİLGİÇ

KIRKLARELİ 2 YILMAZ BİÇER

KIRKLARELİ 3 DENİZ ÖZTÜRK

KIRŞEHİR 1 SİNAN YILDIIRM

KIRŞEHİR 2 FUNDAGÜL DEMİRKOL

KONYA 1 BİLAL ORTAKALAYCI

KONYA 2 PINAR BABİR

KONYA 3 İBRAHİM ALTINPINAR

KONYA 4 BİLGE KAAN ÖZDAL

KONYA 5 YUNUS KOCA

KONYA 6 MUHAMMED ENES AKUĞUR

KONYA 7 AYŞE BAĞLAMIŞ

KONYA 8 DENİZ CAN AYDIN

KONYA 9 YAĞMUR TOK AL

KONYA 10 MAHİ ÖZNUR BİLEN

KONYA 11 CENAN ŞARMAN UTKU

KONYA 12 ÖMER ERYETKİN

KONYA 13 NURCAN KAYA

KONYA 14 SERKAN TUNÇ KEÇELİ

KONYA 15 AYŞE ERDOĞAN

KÜTAHYA 1 İBRAHİM BEYTULLAH SAYAR

KÜTAHYA 2 ADNAN PAK

KÜTAHYA 3 MUSTAFA ÖZMEN

KÜTAHYA 4 BURAK ŞERİF KARATEKE

KÜTAHYA 5 UTKU ÇİFCİ

MERSİN 1 HAKAN GÜNEŞ

MERSİN 2 EBRU ÇERÇİ

MERSİN 3 BÜLENT UFUK ATEŞ

MERSİN 4 GENCER BAYKUL

MERSİN 5 ŞİLAN EKİNCİ

MERSİN 6 UĞURCAN ESİROĞLU

MERSİN 7 AYŞE SİBEL LEVENT

MERSİN 8 ALİ HAKAN ÇETİN

MERSİN 9 TENZİLE YADİGAR AK

MERSİN 10 OĞUZ ÖZCANLI

MERSİN 11 OLCAY YILMAZ ULUĞ

MERSİN 12 KAMURAN GÜNAY

MERSİN 13 DENİZ ARSLAN

MUĞLA 1 MEHMET ASLANTUĞ

MUĞLA 2 NEŞE TUNCER GÜNGÜT

MUĞLA 3 OSMAN GÜLGÜN

MUĞLA 4 MEHMET YAPICI

MUĞLA 5 YAĞMUR ÖZGÜR GÜVEN

MUĞLA 6 FÜSUN ÜNLÜSOY

MUĞLA 7 NEŞET KARADAĞ

NEVŞEHİR 1 HAYRETTİN BAYER

NEVŞEHİR 2 GÜLÇİN AKSU DENİZHAN

NEVŞEHİR 3 İLKE KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU

NİĞDE 1 ELİF ÖNDER

NİĞDE 2 KEREM TANILKAN

NİĞDE 3 EKİN DİCLE ERBİLGİN

ORDU 1 AYŞEGÜL AYDIN ŞENGÖZ

ORDU 2 ERTUĞRUL KAHRAAMN

ORDU 3 MERT EFE

ORDU 4 DENİZ ARSLANTÜRK

ORDU 5 TANSU AYIK

ORDU 6 HAKAN DUYAN

OSMANİYE 1 SABİHA GÜNDÜZALP

OSMANİYE 2 MUSTAFA DENİZLİ

OSMANİYE 3 ONUR TOSUNÖZ

OSMANİYE 4 BURAK SARIBIYIK

RİZE 1 BİLSAY KANAT

RİZE 2 METİN KARADENİZ

RİZE 3 AYBÜKE GEZEREL

SAKARYA 1 SAADET DİRİARIN

SAKARYA 2 PELİN SÖNMEZ

SAKARYA 3 UĞUR ALET

SAKARYA 4 İNCİNUR ALA

SAKARYA 5 PELİN KISA

SAKARYA 6 ŞEVVAL LEYLA KOCAMAN

SAKARYA 7 YUNUS EMRE GÖÇENOĞLU

SAKARYA 8 ONUR YANAR

SAMSUN 1 ARSLAN BOLAT

SAMSUN 2 ÖZGE GÖKSU

SAMSUN 3 TUNAHAN GÖK

SAMSUN 4ONUR ÇELİK

SAMSUN 5 GÜLCAY KAYA

SAMSUN 6 HİLMİ ÖZDEMİR

SAMSUN 7 ARAL DEMİRCAN

SAMSUN 8 KEMAL SERDAR ERBİL

SAMSUN 9 BUSE BADE İSKENT

SİNOP 1 NURHAN ÇAYLI

SİNOP 2 ÇAĞLA KURT

SİVAS 1 KÖKSAL TEK

SİVAS 2 YAĞMUR AKIN

SİVAS 3 VELİ REÇBER

SİVAS 4 HAKAN TEKŞEN

SİVAS 5 YUSUF AKGEDİK

TEKİRDAĞ 1 BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA

TEKİRDAĞ 2 MEHMET AYTEKİN

TEKİRDAĞ 3 EMR SEVİLMİŞ

TEKİRDAĞ 4 İSMAİL ÖZTOK

TEKİRDAĞ 5 BETÜL OKUYAN

TEKİRDAĞ 6 GÜLENAY SUNA

TEKİRDAĞ 7 KARDELEN EVCİMEN

TEKİRDAĞ 8 ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN

TOKAT 1 ERDOĞAN KILINÇ

TOKAT 2 HARUN KILIÇOĞLU

TOKAT 3 EMİN AKBABA

TOKAT 4 DİLEK FERDA YAMANLAR

TOKAT 5 ERSİN EVRAN

TRABZON 1 SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU

TRABZON 2 YAVUZ KAYNAR

TRABZON 3 ÖMÜR ÖZDEMİR

TRABZON 4 EMİNE SPOR

TRABZON 5 ASİL MADENLİ

TRABZON 6 KEMAL BAKIRCI

UŞAK 1 AYŞE DEVRİM OĞUR

UŞAK 2 ÖNDER AKAR

UŞAK 3 AKIN METE

YALOVA 2 EMRAH KAZDAL

YALOVA 3 BURKAY HASDEMİR

YOZGAT 1 ASLI YAPAR ŞAKTANLI

YOZGAT 2 BEKİR ZAFER İLKEN

YOZGAT 3 ASLI ŞİMŞEK

YOZGAT 4 KÖKSAL KAPLAN

ZONGULDAK 1 FATMA KILIÇARSLAN

ZONGULDAK 2 ŞENER BOSTANCI

ZONGULDAK 3 DİLAN GÜLLE

ZONGULDAK 4 TÜRKAN BAYTEKİN

ZONGULDAK 5 UMUR OZAN ŞAHİN

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title