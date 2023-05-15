Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs Pazar saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sonuçlar da büyük oranda netleşti. Peki, TİP kaç vekil çıkardı? 2023 TİP Milletvekili sayısı kaç?

Milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.9 oldu. Buna göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49.5, vekil sayısı 322; Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 35, vekil sayısı 213 oldu. Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 10,5 oy oranı ile 65 milletvekiline ulaştı. TİP kaç vekil çıkardı? 2023 TİP Milletvekili sayısı kaç?

TİP KAÇ VEKİL ÇIKARDI?

Milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.9 oldu. Buna göre;

• Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49.5,

• Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 35,

• Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı yüzde 10.5,

PARTİ PARTİ VEKİL SAYILARI

Partilerin ve ittifakların meclis koltukları için verdiği yarışta ise;

CUMHUR İTTİFAKI:

• AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.5, sandalye sayısı ise 267 oldu.

• MHP'nin oy oranı son seçimde yüzde 10.07, sandalye sayısı ise 50 oldu.

• Sonuçlarda en büyük sürprizi ise ilk kez seçimlere giren Yeniden Refah Partisi yaptı. Cumhur İttifakı'nın parçası olan parti, yüzde 2.82 ile 5 vekil çıkardı. Böylece Cumhur İttifakı'nın vekil sayısı toplam 322 vekil sayısına ulaşıyor.

MİLLET İTTİFAKI:

• CHP ise yüzde 25,33 oy oranıyla 169 sandalye kazandı.

• İYİ Parti yüzde 9.69 ile 44 vekil çıkardı. Böylece Millet İttifakı yüzde 35 ile TBMM'de 213 vekil ile temsil edilecek.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI:

• YSP yüzde 8,81 oyla 61 milletvekili çıkarttı. Yüzde 1.7 oy alan TİP ise 4 vekille Meclis sıralarında yer alacak. Böylece Emek ve Özgürlük İttifakı 65 milletvekiline ulaşmış olacak. Diğer İttifaklar ise Meclis'e vekil sokamadı.