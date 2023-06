Tiny House'lar Türkiye'de Mobil Evler Bahçesi Haline Gelebilir

Tiny house'ların tamamen yasal olduğunu ve kullanımlarının herhangi bir sorun teşkil etmediğinin söyleyen İbrahim Tetik, "Tiny house'lar araç statüsünde olduğu için sahibi olduğunuz veya kiraladığınız arsada imar izni olmadan bu evleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca motorsuz taşıt hüviyetinde olan bu yapılara ne motorlu taşıt ne de emlak vergisi ödemeniz gerekmiyor. Öte yandan cip ya da kamyonetle de taşınabilir" dedi.

"İNSANLAR STRES YAŞAMAYACAKLARI BİR YAŞAM İSTİYORLAR"

Ürettikleri ürünlerin standart betonarme evlerden yaklaşık dört kat fazla izolasyona sahip olduğunu belirten Tetik, bu ürünlerin dört mevsim için kullanıma elverişli olduğunun altını çizdi. Bu ürünlerle dış dünya ile herhangi bir bağlantıya gerek kalmadığını da ifade eden Tetik, "Elektrik ve su tesisatları tamamlanmış, atık su, güneş panelleriyle sizi dış dünyaya bağlı kılmayan modellerimiz var. Zaten gündelik hayatın telaşesi ve deprem gibi felaketlerden ötürü insanlar, kendilerini daha güvende hissedecekleri, stres yaşamayacakları bir yaşam istiyorlar. Mobil evlere talebin en büyük nedeni bence budur" şeklinde konuştu.

Tiny house'ların insanlar için alternatif haline geldiğine de dikkat çeken Tetik, Türkiye pazarına girdiklerinde, gözlerine çarpan ilk fotoğrafın insanların huzur içinde, tabiatın yanında yaşam sürecekleri yer arama ihtiyaçları olduğunu söyledi. Tetik, mobil yaşam ve minimalist özgürlüğü müşterilerle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek "Doğada vakit geçirmek isteyen ve sadeliğe önem verenlerin tercih ettiği mobil evler üreten bir firmayız. Haliyle ürün yelpazemizin genişliği dikkat çekiyor. Sektörde en hızlı, en kaliteli ve en güvenilir olmayı hedefledik. Nitekim bunu başardığımızı da düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE MOBİL EVLER BAHÇESİNE DÖNÜŞECEK"

İmar izni olmadığı için bu ürünlere Türkiye'nin hemen her bölgesinden talep olduğunu belirten Tetik, "Her meslek grubu, bütçeleri oranında, kendisini ve ailesini emniyet altına alacak ortamda yaşamak istediği için tiny house'lara talep her geçen gün artıyor. Özellikle deprem gerçeğiyle yaşadığımız zamanlarda, planlı bir sürecin sonunda Türkiye yakın gelecekte, mobil evler bahçesine dönüşecek" dedi.

Tetik açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Yapıda kaç kişi yaşayacak, yaz-kış burada mı ikamet edilecek gibi sorular önemli. Çünkü ona göre metrekare hesaplanıyor, bu mühendisliğe göre ev içi dizayn ediliyor. Uzun süreli bir yaşam olacaksa şayet, güneş paneli, atık su tankı gibi hayati aparatların mutlaka bu mobil evlere monte edilmesi lazım. Tüm bu teknik detaylardan sonra ürünü üretecek firmanın güvenirliği de önem teşkil ediyor."