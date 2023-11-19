Kim Milyoner Olmak İster? isimli ATV'nin çok izlenen yarışma programında sosyal medyada çok konuşulan bir soru soruldu. Peki, Tinky Winky öldü mü? Teletubbies'de Tinky Winky karakterini canlandıran Simon Shelton Barnes neden öldü? İşte detaylar…

TİNKY WİNKY ÖLDÜ MÜ? Teletubbies'de Tinky Winky karakterini canlandıran Simon Shelton Barnes neden öldü?

Programda sorulan "Teletubbies" adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür? Sorusuna verilen yanıt gündem oldu. Peki, Tinky Winky öldü mü? Teletubbies'de Tinky Winky karakterini canlandıran Simon Shelton Barnes neden öldü? İşte detaylar…

TİNKY WİNKY ÖLDÜ MÜ?

"Teletubbies" adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir sokakta soğuktan donarak yaşamını yitiren kişi olmuştur? sorusu, Simon Shelton Barnes adlı aktörü anlatan bir konuyu gündeme getiriyor. Teletubbies'in Tinky Winky karakterini canlandıran Barnes, 2018 yılında 52 yaşında iken Liverpool'da ölü olarak bulunmuştu. Barnes'in ailesi, aktörün hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

TELETUBBİES'DEKİ TINKY WINKY KARAKTERİNİ CANLANDIRAN SİMON SHELTON BARNES NEDEN ÖLDÜ?

Efsane çocuk dizisi Teletabiler'den mor renkli Tinky Winky karakterini canlandıran Simon Shelton Barnes'ın, 52 yaşında hayatını kaybetti.

"TELETUBBIES" ADLI TELEVİZYON PROGRAMINDAKİ HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRAN OYUNCU, 2018'DE İNGİLTERE'DE BİR CADDEDE SOĞUKTAN DONARAK ÖLMÜŞTÜR?

Kim Milyoner Olmak İster? isimli ATV'nin çok izlenen yarışma programında sosyal medyada çok konuşulan bir soru soruldu. Bu sorunun cevabı ise Tinky Winky oldu.