Tınaztepe halka arz ne zaman? Tapdi hangi bankalarda var? Tapdi kaç lot veriyor? Tapdi Oksijen TNZTP halka arz ne zaman? TNZTP ne zaman işlem görecek?

Halka arz takip eden vatandaşlar Tapdi Oksijen halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tapdi Oksijen halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Tınaztepe halka arz ne zaman? Tapdi hangi bankalarda var? Tapdi kaç lot veriyor? Tapdi Oksijen TNZTP halka arz ne zaman? TNZTP ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler..