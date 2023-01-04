Tınaztepe halka arz ne zaman? Tapdi hangi bankalarda var? Tapdi kaç lot veriyor? Tapdi Oksijen TNZTP halka arz ne zaman? TNZTP ne zaman işlem görecek?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Tapdi Oksijen halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tapdi Oksijen halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Tınaztepe halka arz ne zaman? Tapdi hangi bankalarda var? Tapdi kaç lot veriyor? Tapdi Oksijen TNZTP halka arz ne zaman? TNZTP ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler..
Tapdi Oksijen hangi bankalarda var? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Tapdi Oksijen halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Tınaztepe halka arz ne zaman? Tapdi hangi bankalarda var? Tapdi kaç lot veriyor? Tapdi Oksijen TNZTP halka arz ne zaman? TNZTP ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Tapdi Oksijen halka arz hakkında merak edilenler...
Tapdi Oksijen, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Ana Pazar'da satışa sunulacak.
Tapdi Oksijen, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Tapdi Oksijen halka arz tarihi 5-6 Ocak olarak açıklandı.
Tapdi Oksijen 10,21 TL'den halka arz olacak.
Tapdi Oksijen hisse kodu #TNZTP olarak açıklandı.
Tapdi Oksijen şirketi 28,000,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023