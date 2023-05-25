ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının vefat haberi sonrasında ölüm sebebi araştırılmaya başlandı. Peki, Tina Turner öldü mü? Tina Turner neden öldü, hastalığı ne? Tina Turner ölüm sebebi nedir? İşte detaylar...

Rock'N Roll'un Kraliçesi olarak tanınan Tina Turner, 83 yaşında hayata gözlerini yummuştur. 180 milyondan fazla albüm satmış ve 8 Grammy ödülü kazanan Tina Turner'ın vefat haberi sonrasında ölüm sebebi araştırılıyor. Peki, Tina Turner öldü mü? Tina Turner neden öldü, hastalığı ne? Tina Turner ölüm sebebi nedir? Detaylar haberimizde...

TİNA TURNER ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti. Turner'ın hayatının son yıllarında kanser, inme, böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Ölüm haberini, Turner'ın basın sözcüsü yaptığı açıklamayla duyurdu. Yapılan açıklamada "'Rock'n Roll'un Kraliçesi' Tina Turner, İsviçre'nin Zürih kenti yakınlarında bulunan Küsnacht'daki evinde huzur içinde son nefesini vermiştir" ifadesine yer verildi.