Tina Turner kimdir? Tina Turner şarkıları neler? Tina Turner kaç yaşında, nereli? Tina Turner biyografisi!

180 milyondan fazla albüm satmış ve 8 Grammy ödülü kazanan Tina Turner, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dünyaca ünlü şarkıcının vefat haberinin ardından Tina Turner'ın hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Tina Turner şarkıları araştırılmaktadır. Peki, Tina Turner kimdir? Tina Turner şarkıları neler? Tina Turner kaç yaşında, nereli? İşte, Tina Turner biyografisi!

TİNA TURNER KİMDİR?

Gerçek adı Annie Mae Bullock olan Tina Turner, 26 Kasım 1939'da ABD'de dünyaya gelmiştir. St. Louise'deki gece kulüplerinde şarkı söyleyen Tina Turner daha sonradan evlendiği gitarist Ike Turner tarafından keşfedilmiştir. 1956'da Ike Turner'ın grubuna geri vokal olarak katılmasıyla başlayan ilişkileri evlilikle devam etti. Ama Ike'ın irrasyonel davranışlarından dolayı evlilikleri 1975'te son buldu. 1975 ile 1983 arasında kariyeri epey donuk geçen şarkıcı, 1983'te plak şirketini değiştirerek Capitol ile anlaştı. Al Green'in "Let's Stay Together" parçasını söyleyen Tina Turner bu parçayla İngiltere Top 10'e girmeyi başardı. "What's Love Got to With It" parçası İngiltere listelerinde 3 numara olurken Amerika'da liste başı oldu. Bu parçanın yer aldığı albümle En İyi Albüm ve En İyi Kadın Pop Vokal dalında 2 Grammy ödülü kazandı. 1984'te Turner "Mad Max Beyond The Thunderdome" filminde oynamayı kabul etti. Turner'ın bir sonraki hiti "We Don't Need Another Hero" parçası da aynı filmde kullanıldı. Ertesi yıl Mick Jagger ile yardım amaçlı olarak bir düet yapan Turner dünya çapında üne kavuştu.

Zor bir çocukluk ve gençlik yaşamış olduğunu her fırsatta dile getiren şarkıcının 1985'te yazılan otobiyografisi 1993 yılında ona dünya çapında ün getiren parçası "What's Love Got to Do With It" adıyla film yapıldı. 1995 yılında Tina Turner, James Bond filmi "Golden Eye"da filmle aynı adı taşıyan parçayı seslendirdi. Eros Ramazzotti ile 1998 yılında Münih'te düet yaptı. 2013 yılında İsviçre vatandaşlığına geçti, ardından Amerikan vatandaşlığından ayrıldı.

TİNA TURNER ALBÜMLERİ!

Brother Bear,

Music Of The Millennium

The Magic Of Disney,

Absolute Music 8,

Best Of James Bond,

Capital Gold Legends,

Mad Max: Beyond Thunderdome,

Absolute Music 20,

Days Of Thunder,

Other Songs,

The Best Of Miami Vice,

James Bond Themes,

Ally Mcbeal: For Once In My Life,

Tina Live In Europe,

Billboard Top Hits: 1984,

What's Love Got To Do With It,

Golden Eye,

All The Best The Hits,

Live In Europe,

Love Explosion,

Country My Way,

Collection 2000,

Acid Queen, Rough,

Open Arms (urban Remix),

Soul Deep,

Tina Live Europe

All The Best,

Tina Live In Europe,

Thunderdome,

Break Every Rule,

Wildest Dreams

Tina Live In Europe

Rock Me Baby, All The Best

Twenty Four Seven, Wildest Dreams,

The Collected Recordings: Sixties To Nineties,

Foreign Affair,

Private Dancer,

Simply The Best, All The Best