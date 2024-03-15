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Timur Duman kimdir? Memleket Partisi Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Timur Duman kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Timur Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Timur Duman kimdir? Memleket Partisi Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Timur Duman kaç yaşında, nereli?

Timur Duman kimdir? Memleket Partisi Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Timur Duman kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Timur Duman kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Timur Duman kimdir? Memleket Partisi Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Timur Duman nereli? Detaylar haberimizdedir…

TİMUR DUMAN KİMDİR?

Eğitimini Ankara, İstanbul ve Kocaeli' de tamamlayan Duman, Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği bölümlerini bitirdi. 1986 yılından beri Kocaeli' de ikamet etmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan Duman, Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanıdır.

Timur Duman, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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