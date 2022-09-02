Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Çukur dizisinin "Timsah Celil" karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirme ameliyatıyla gündem olmuştu. Timsah Celil rolüyle tanınan Ahmet Melih Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımlarından sonra hayatı merak konusu oldu. Peki, Timsah Celil kimdir? Timsah Celil ne ameliyatı oldu? Timsah Celil son hali!

Yayınlandığı döneme damga vuran Show Tv'de yayınlanan Çukur dizisi final yapsa da oyuncuları gündeme gelmeye devam ediyor. Dizinin "Timsah Celil" karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında magazin gündeminde sık sık yer aldı. Dizideki adıyla daha çok Ahmet Melih Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündem olmaya devam ediyor. Ahmet Melih Yılmaz'ın son paylaşımı sonrasında hayatı merak konusu oldu. Peki, Timsah Celil kimdir? Timsah Celil ne ameliyatı oldu? Timsah Celil son hali!

TİMSAH CELİL KİMDİR?

Timsah Celil rolüyle tanınan Ahmet Melih Yılmaz, 1989 yılında Ankara'da doğan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Eğitimini Ankara Üniversite'si DTCF Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır. Tiyatro alanında deneyimli olan oyuncu,"Woyzeck Masalı" adında olan ve Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği oyunu ile performansı beğenilmiştir. Ahmet Melih Yılmaz, tiyatro oyunlarının dışında dizi ve filmlerde de rol almıştır.

2015 yılında Hatırla Gönül dizisinde,

2018- 2020 yılları arasında Çukur dizisinde,

9 Haziran 2021 yılında Cam Tavanlar adlı dizide rol almıştır.

TİMSAH CELİL NE AMELİYATI OLDU?

Çukur'da hayat verdiği 'Timsah Celil' rolüyle şöhrete kavuşan Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu duyurmuştu. Cinsiyet değiştirdikten sonra göğüs estetiği olan Ahmet Melih Yılmaz, ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.