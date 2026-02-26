Haberler

Times Meydanı'nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor

Türk müzik dünyasının yükselen ismi Celal Karatüre, son çalışması "Hu der Hacılar" ile küresel ölçekte bir başarıya imza atarak müzik listelerini altüst etti. Türkiye ve Almanya'da müzik listelerine 1 numaradan giriş yaparak zirveye yerleşen Karatüre, dünya genelinde en çok dinlenenler listesinde 9. sıraya kadar yükseldi. Karatüre'nin bu başarısı, dünya müziğinin kalbi olarak kabul edilen New York Times Meydanı'ndaki dev dijital billboardlarda ilan edildi.

  • Celal Karatüre'nin 'Hu der Hacılar' çalışması Türkiye ve Almanya listelerinde 1. sıraya, dünya genelinde ise 9. sıraya yerleşti.
  • Celal Karatüre, New York Times Meydanı'nın dev dijital ekranlarında yer aldı.

Müzik dünyasının yükselen ismi Celal Karatüre, "Hu der Hacılar" çalışmasıyla küresel bir fenomene dönüştü. Türkiye ve Almanya listelerinde bir numaraya yerleşen Karatüre, dünya genelinde ise ilk 10'a girerek New York Times Meydanı'nın dev ekranlarında boy gösterdi.

TREND LİSTELERİNDE ZİRVE AMBARGOSU

Celal Karatüre'nin son klibi "Hu der Hacılar", yayınlandığı andan itibaren müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kısa sürede trend listelerinde yükselen çalışma, ulaştığı izlenme ve dinlenme rakamlarıyla rakiplerini geride bıraktı.

İşte Karatüre'nin ele geçirdiği o listeler:

Türkiye: 1. sıra

Almanya: 1. sıra

Dünya geneli: 9. sıra

NEW YORK'UN KALBİNDE BİR TÜRK

Bu devasa başarı, müzik endüstrisinin kalbi sayılan New York'ta da karşılık buldu. Celal Karatüre, Times Meydanı'nın simgesi haline gelen dev dijital ekranlarda yer alarak hem Türkiye'yi hem de müziğini uluslararası arenada temsil etti. Meydanı dolduran binlerce kişi, Türk sanatçının klibinden karelerle karşılaştı.

