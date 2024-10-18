Time dergisi 2023'te 'Yılın Kişisi' olarak seçilen kimdir? (Joe Biden, Elon Musk, Taylor Swift, Volodimir Zelenski)

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Hangisi Time Dergisi tarafından 2023'te "Yılın Kişisi" olarak seçilmiştir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ TİME DERGİSİ TARAFINDAN 2023'TE "YILIN KİŞİSİ" OLARAK SEÇİLMİŞTİR?

A: Joe Biden

B : Elon Musk

C : Taylor Swift

D: Volodimir Zelenski