Tımar sistemi nedir? Tımar sisteminin faydaları nelerdir?

Tımar sistemi, Osmanlı'nın uyguladığı bir vergi sistemidir. Ekonomik olarak güçlenmek amacıyla kullanılmıştır. Peki Tımar sistemi nedir? Tımar sistemi ne anlama geliyor?

Tımar sistemi nedir? Sorusu, insanlar tarafından oldukça merak edilen bir konu. Bu vergi sisteminin işleyişi, Selçuklular döneminde kullanılan İkta Sisteminden örnek alarak yapılmıştır. Ayrıca tımar sisteminin bir diğer adı da ''dirlik'' sistemidir.Peki Tımar sistemi nedir? Tımar sistemi ne anlama geliyor? Tımar sistemi nasıl işliyor?

TIMAR SİSTEMİ NEDİR?

Tımar sistemi, devlet hazinesinde yer alan toprakların, devlet memuru seviyesinde çalışan kişilere maaş yerine verilmesidir. Bu şekilde maaş sorununu ortadan kaldırarak, aynı zamanda toprakların aktif bir şekilde kullanılması sağlanmıştır. Ayrıca toprağın işlenmesinde çalışan köylüler için bir istihdam sağlanmıştır. Bu şekilde toprağı verimli kullanarak, her türlü fayda sağlayacak bir sistem oluşturulmuştur.

TIMAR SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Tımar sisteminin faydaları, üretimi destekleyen bir sistem olması başta olmak üzere birçok faydası bulunmaktadır. Tımar sisteminin faydalarına aşağıda yer verilmiştir.

Üretimi destekler ve teşvik eder.

Köylüler için istihdam oluşturur.

Devlet çalışanlarının maaş sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Devlet'in sahip olduğu araziler değerlendirilmiş olur.

Devlet, çalışanlarına maaş yerine toprak hakkı verdiği için maaş yükü azalmış olur.

Osmanlı'da tımar sistemi ilk olarak Orhan Bey tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Tımar sistemini geliştiren ve daha sistematik bir hale getiren kişi ise I. Murat'tır. Tımar sisteminin kaldırılması ise 1839 yılında Sultan Abdulmecid tarafından Tanzimat Fermanı ile gerçekleştirilmiştir.