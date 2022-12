Dünya ünlü yönetmen Tim Burton'un hayatı kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Tim Burton 25 ağustos 1958 tarihinde Kaliforniya, Burbank'ta doğdu. Ses getiren birçok yapımda imzası bulunan Tim Burton'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Tim Burton kimdir? Tim Burton filmleri neler? Tim Burton kaç yaşında, nereli? Tim Burton biyografisi! Detaylar haberimizde...

TİM BURTON KİMDİR?

Tim Burton 25 ağustos 1958 tarihinde Kaliforniya, Burbank'ta doğdu. Jean Burton (evlilik öncesi soyadı: Erikcson) ve Billy Burton'un ilk oğullarıydı. Annesi hediyelik eşya dükkânı işletiyordu ve babası Burbank Park'ta çalışıyordu.

Tim Burton içine kapanık bir çocuktu. 12 yaşındayken ailesinin yanında yaşayamayacağını düşünerek babaannesinin yanına yerleşti. Diğer çocukların aksine o karikatür çizip düşük bütçeli korku filmleri izliyordu. Vincent Price onu en çok etkileyen karakterlerden biri olmuştur. Film çekmeye de küçük yaşlarda başlamıştı. Stop-motion tekniği ile ya da 8 mm'ye sessiz filmler çekmekteydi. 13 yaşında çektiği The Island of Doctor Agor ilk filmi olarak bilinir.

Burbank Lisesi'nde okudu. Fazla iyi bir öğrenci olduğu söylenemezdi. 9. sınıfta çevre kirliliğine karşı düzenlenen yarışma için çizdiği poster ona ilk başarısını getirdi. Posteri 1 yıl boyunca sokaklarda yer aldı. Lise yıllarında California Institute of the Arts'a gitmek için Disney'den burs kazandı. California Institue'deki sınıf arkadaşlarından bazıları Brad Bird, John Muster, Henry Selick oldu (Selick ile The Nightmare Before Christmas ve James and the Giant Peach adlı filmlerde birlikte çalıştılar). Burton bu okulda Stalk of the Celery Monster ve King of Octopus adında iki kısa film çekti. Burada 3 yıl boyunca eğitim aldıktan sonra animatör çırağı olarak Disney stüdyolarına girmeyi başardı.

TİM BURTON FİLMLERİ NELER?

The Island of Doctor Agor (1971)

Stalk of the Celery Monster (1979)

Hansel and Gretel (1982)

Vincent (1982)

Frankenweenie (1984)

Pee-wee'nin Büyük Macerası (1985)

Beterböcek (1988)

Batman (1989)

Makas Eller (1990)

Batman Dönüyor (1992)

Ed Wood (1994)

Çılgın Marslılar (1996)

Hayalet Süvari (1999)

The World of Stainboy (2000)

Maymunlar Gezegeni (2001)

Büyük Balık (2003)

Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005)

Ölü Gelin (2005)

Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi (2007)

Alis Harikalar Diyarında (2010)

Karanlık Gölgeler (2012)

Frankenweenie (2012)

Büyük Gözler (2014)

Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları (2016)

Dumbo (2019)

Wednesday (2022)