Sanat gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Tilbe Saran izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Tilbe Saran kaç yaşında, nereli? Tilbe Saran hayatı ve biyografisi! Tilbe Saran kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Tilbe Saran hakkında araştırmalar yapılıyor. Tilbe Saran kimdir? Tilbe Saran kaç yaşında, nereli? Tilbe Saran hayatı ve biyografisi!

TİLBE SARAN KİMDİR?

Doğum: 21 Mayıs 1961 (62 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Tilbe Saran, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. İstanbul Şehir Tiyatrosu ve kurucularından olduğu Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nda, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nda, Semaver Kumpanya, Tiyatro Pera, Pürtelaş Tiyatro Topluluğu gibi bir çok toplulukla otuzdan fazla oyun sahneledi.

21 Mayıs 1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi antropolog Nephan Saran, babası avukat İsmail Hakkı Saran'dır. İlköğrenimini Maçka İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden öğrenim gördü. Çetin İpekkaya, Yıldız Kenter, Mehmet Birkiye, Suat Özturna, Cüneyt Türel, Engin Uludağ ve Müjdat Gezen'in öğrencisi oldu.

İlk kez öğrenci iken Kenter Tiyatrosu'nda sahnelenen Tennessee Williams'ın Arzu Tramvayı adlı oyununda sahneye çıktı.ArdındanDormen Tiyatrosu'nda Otel Paradiso (1984) adlı oyunda ilk defa profesyonel olarak rol aldı. 1985 yılında Rüstem Batum ile evlendi ve bir süre tiyatroya ara verdi.[3] Batum ile evliliği 1992'de boşanma ile son buldu.

1989 yılında konservatuardan mezun oldu. 1989-1995 arasında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı.[4] Kral Lear, Vanya Dayı, Tartuffe, Bezik Oynayan Kadınlar adlı oyunlarda rol aldı. Kral Lear, Vanya Dayı, Tartuffe oyunlarındaki performansı ile çeşitli ödüllere değer görüldü. Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarı'nda Erol Keskin ve Beklan Algan'la birlikte araştırmalarda bulundu.

Şehir Tiyatroları'nda istifa ederek ayrıldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'ndeki eğitimini tamamladı. 1995'te Cüneyt Türel ve Işıl Kasapoğlu ile birlikte Türkiye'de hiç sahnelenmemiş oyunları sahnelemek üzere İstanbul'da Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nu kurdu. Bu tiyatronun Beyoğlu'ndaki sahnesinde sahnelenen yedi oyunda başrol üstlendi. Abélard ve Héloise, Alacaklılar, Tek Kişilik Şehir, Fernando Krapp Bana Mektup Yazmış oyunlarıdaki performansı ile çeşitli ödüllere değer görüldü. Bu dönemde Kenter Tiyatrosu yapımı iki oyunda da rol aldı.

2005 yılında Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'ndan ayrıldı ve, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu ile çalıştı. 2009-2010 yıllarında Fransa'daki "Türkiye Sezonu" çerçevesinde, Paris'te sahnelenen, Sedef Ecer'in Fransızca kaleme aldığı "Sur Le Seuil " (Eşikte) adlı oyunuda rol aldı. Oyun 17. İstanbul Tiyatro Festivali'nin konuğu olarak Türkiye'de okuma tiyatrosu şeklinde oynandı.