Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Tilbe Saran hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Tilbe Saran'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Tilbe Saran kimdir? Tilbe Saran kaç yaşında, nereli? Tilbe Saran hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Tilbe Saran hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Tilbe Saran'ın hayatını araştırıyor. Peki, Tilbe Saran kimdir? Tilbe Saran kaç yaşında, nereli? Tilbe Saran hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

TİLBE SARAN KİMDİR?

Tilbe Saran (21 Mayıs 1961, İstanbul), Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı.

İstanbul Şehir Tiyatrosu (1989-1995) ve kurucularından olduğu Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nda (1995-2005), Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nda, Semaver Kumpanya, Tiyatro Pera, Pürtelaş Tiyatro Topluluğu gibi bir çok toplulukla otuzdan fazla oyun sahneledi. Kral Lear, Vanya Dayı, Tek Kişilik Şehir, Alacaklılar, Cesaret Ana, Abelard ve Heloise gibi oyunlarda canlandırdığı roller ile çok sayıda tiyatro ödülüne değer görüldü.

Biyografi

21 Mayıs 1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi antropolog Nephan Saran, babası avukat İsmail Hakkı Saran'dır. İlköğrenimini Maçka İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden öğrenim gördü.[2] Çetin İpekkaya, Yıldız Kenter, Mehmet Birkiye, Suat Özturna, Cüneyt Türel, Engin Uludağ ve Müjdat Gezen'in öğrencisi oldu.

İlk kez öğrenci iken Kenter Tiyatrosu'nda sahnelenen Tennessee Williams'ın Arzu Tramvayı adlı oyununda sahneye çıktı. ArdındanDormen Tiyatrosu'nda Otel Paradiso (1984) adlı oyunda ilk defa profesyonel olarak rol aldı. 1985 yılında Rüstem Batum ile evlendi ve bir süre tiyatroya ara verdi. Batum ile evliliği 1992'de boşanma ile son buldu.

1989 yılında konservatuardan mezun oldu. 1989-1995 arasında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. Kral Lear, Vanya Dayı, Tartuffe, Bezik Oynayan Kadınlar adlı oyunlarda rol aldı. Kral Lear, Vanya Dayı, Tartuffe oyunlarındaki performansı ile çeşitli ödüllere değer görüldü. Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarı'nda Erol Keskin ve Beklan Algan'la birlikte araştırmalarda bulundu.

Şehir Tiyatroları'nda istifa ederek ayrıldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'ndeki eğitimini tamamladı. 1995'te Cüneyt Türel ve Işıl Kasapoğlu ile birlikte Türkiye'de hiç sahnelenmemiş oyunları sahnelemek üzere İstanbul'da Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nu kurdu. Bu tiyatronun Beyoğlu'ndaki sahnesinde sahnelenen yedi oyunda başrol üstlendi. Abélard ve Héloise, Alacaklılar, Tek Kişilik Şehir, Fernando Krapp Bana Mektup Yazmış oyunlarıdaki performansı ile çeşitli ödüllere değer görüldü. Bu dönemde Kenter Tiyatrosu yapımı iki oyunda da rol aldı.

2005 yılında Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'ndan ayrıldı ve, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu ile çalıştı. 2009-2010 yıllarında Fransa'daki "Türkiye Sezonu" çerçevesinde, Paris'te sahnelenen, Sedef Ecer'in Fransızca kaleme aldığı "Sur Le Seuil " (Eşikte) adlı oyunuda rol aldı. Oyun 17. İstanbul Tiyatro Festivali'nin konuğu olarak Türkiye'de okuma tiyatrosu şeklinde oynandı.

2011'de Ayşe Bayramoğlu'un kaleme aldığı "Düğün" adlı oyunun metninin oluşmasının sahnelenmesine kadar her aşamasında yer aldı ve yönetmenliğini üstlendi. Semaver Kumpanya yapımı Cesaret Ana ve Çocukları, Pürtelaş Tiyatro Topluğu'nun "Savaş" adlı oyunu, Tiyatro Pera'nn 2016'dan itibaren sahnelediği "Vanya, Sonya, Maşa ve Spike" adlı oyunlardaki rolleri ile çeşitli ödüllere değer görüldü.

2014 yılı Eylül ayından itibaren 3 yıl boyunca Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri olarak görev aldı.

Çeşitli radyo, sinema ve televizyon çalışmalarının yanı sıra seslendirme ve eğitmenlik de yapmaktadır. 2006 yılından beri Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitmenlik yapmaktadır.