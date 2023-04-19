Tilavet secdesi nasıl yapılır? Tilavet secdesi duası! Tilavet secdesi nasıl kılınır?

Kur'an-ı Kerim okunurken secde âyetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vacip olduğu bilinmektedir. Tilavet secdesinin nasıl yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Tilavet secdesi nasıl yapılır? Tilavet secde duası nedir? Tilavet secdesi nasıl kılınır? İşte detaylar...

Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye tilavet secdesi denir. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i hatim eden kişiler tarafından sık sık tilavet secdesinin kılınışı araştırılmaktadır. Tilavet secdesinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Tilavet secdesi nasıl yapılır? Tilavet secdesi nasıl kılınır? İşte, Tilavet secde duası!

HANGİ CÜZLERDE SECDE VAR?

9. CÜZ - A`raf sûresi - 206

13. CÜZ - Ra`d Sûresi - 15

14. CÜZ - Nahl sûresi - 49

15. CÜZ - İsrâ sûresi - 107

16. CÜZ - Meryem sûresi - 58

17. CÜZ - Hacc sûresi - 18

19. CÜZ - Furkan sûresi - 60

19. CÜZ - Neml sûresi - 25

21. CÜZ - Secde sûresi - 15

23. CÜZ - Sâd sûresi - 24

24. CÜZ - Fussılet sûresi - 37

27. CÜZ - Necm sûresi - 62

30. CÜZ - İnşikak sûresi - 21

30. CÜZ - Alâk sûresi - 19

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya 'Allahu ekber' diyerek bir kere secdeye gidip üç defa "Sübhane Rabbiye'l-alâ" dedikten sonra yine 'Allahu ekber' diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.