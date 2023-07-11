Tilavet secdesi nasıl yapılır, nasıl kılınır? Hanefi, Şafi mezhebine göre tilavet secdesi nasıl yapılır? Tilavet secdesi duası nedir?

Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetlerinden biri okunduğunda okuyan, dinleyen ve işitenlerin yaptıkları secdeye tilavet secdesi denir. Peki, Tilavet secdesi nasıl yapılır, nasıl kılınır? Tilavet secdesi nasıl yapılır hanefi mezhebine göre? Tilavet secdesi duası nedir? İşte detaylar…

Müslüman aleminin en çok merak ettiği konulardan biri tilavet secdesi oldu. Peki, Tilavet secdesi nasıl yapılır, nasıl kılınır? Tilavet secdesi nasıl yapılır Hanefi mezhebine göre? Tilavet secdesi duası nedir? İşte konuya dair detaylar…

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR, NASIL KILINIR?

Kur'an-ı Kerim okunurken secde âyetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vaciptir. Secde âyeti okuyan kişi namazda değilse, ister âyeti okur okumaz, ister daha sonra kalkıp secdeyi yapar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 254).

Namaz kılan kişinin namazda secde âyeti okuması hâlinde, secde âyetinden sonra üç âyetten daha fazla okumayıp, rükûya eğilecekse, tilavet secdesine niyet ederek rükûya gider. Yapmış olduğu bu rükû aynı zamanda tilavet secdesi yerine de geçer. Şayet üç âyetten daha fazla okuyacaksa, tilavet secdesine niyet ederek doğrudan secdeye gider ve bir defa secde yaptıktan sonra ayağa kalkıp kaldığı yerden kıraate devam eder (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 147).

TİLAVET SECDESİ DUASI NEDİR?

Tilavet secdesi, namaz değilse de; taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Ancak tilavet secdesinde iftitah tekbiri sünnettir. Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya 'Allahu ekber' diyerek bir kere secdeye gidip üç defa "Sübhane Rabbiye'l-alâ" dedikten sonra yine 'Allahu ekber' diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.

Tilavet secdesini gerektiren âyetleri işiten kişinin, hemen secde yapmaya fırsat bulamaz ise, "Semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke'l-masîr" demesi müstehaptır. O anda yapamadığı secdeyi daha sonra yapar (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, s. 183). (Din İşleri Yüksek Kurulu12.07.2017)

ŞAFİ MEZHEBİNE GÖRE TİLAVET SECDESİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Bu secdenin yapılması sünnettir. Konuyla ilgili bir rivayette anlatıldığına göre Hz. Ömer (ra), bir Cuma günü minberde Nahl suresinin 49. âyetini, okuduğunda minberden inip tilavet secdesi yapmış, cemaat de kendisine tabi olarak secde etmişti. Ertesi Cuma günü minberde yine aynı secde âyetini okumuştu. Bu defa secde etmemiş ve şöyle demişti:

"İnsanlar! Secde âyetlerini okuduğumuzda secde eden isabet eder. Secde etmeyen ise günahkâr olmaz."

Zeyd b. Sabit (r.a) konuyla ilgili bir rivayetinde şöyle demiştir: "(İçinde secde âyeti bulunan) Necm suresi Resulullah (sas)'a okundu. (Orada hazır bulunan) bizlerden hiç kimse secde etmedi."( İbn Huzeyme,I,276)

HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

Hanefi mezhebine göre tilavet secdesinin yapılması vaciptir.

Tilavet secdesiyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de bir ayette şöyle buyurulmaktadır:

"Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar!" ( İnşikak,84/21)

Tilavet secdesinin sünnet oluşuna delil olarak Abdullah b. Ömer (ra) şöyle bir rivayette bulunmuştur: "Peygamber (sas), Kur'an okurken içinde secde ayeti bulunan bir sureye geldiğinde secde ederdi. Biz de kendisiyle birlikte secde ederdik. Öyle ki, bir kısmımız alnını koyacak yer bulamazdı." (Ebu Davûd, Sücûdu'l- Kur'an,6.)

Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetlerinden birinin okunması hâlinde secde etmenin sünnetliği hususunda Müslümanlar icma etmişlerdir.

TİLAVET SECDESİ DUASI

Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya 'Allahu ekber' diyerek bir kere secdeye gidip üç defa "Sübhane Rabbiye'l-alâ" dedikten sonra yine 'Allahu ekber' diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.