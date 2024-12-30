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TİKTOK yılbaşında kapatılacak mı?

TİKTOK yılbaşında kapatılacak mı?
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya platformu TikTok'un 2025 yılının başından itibaren bir yıllığına yasaklanacağını duyurdu. Gelişmeler sonrası TİKTOK yılbaşında kapatılacak mı,merak edildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya platformu TikTok'a yönelik adım atacaklarını açıklayarak, "TikTok'u 2025 yılının başından itibaren 1 yıllığına herkesin erişimine kapatacağız. Arnavutluk'ta TikTok olmayacak" dedi. Peki, TİKTOK yılbaşında kapatılacak mı?

TİKTOK YILBAŞINDA KAPATILACAK MI?

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya platformu TikTok'un 2025 yılının başından itibaren bir yıllığına yasaklanacağını duyurdu. Rama, TikTok'u gençler arasında şiddeti körükleyen bir 'serseri' olarak tanımladı.

Arnavutluk'ta Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a yönelik adım atılıyor. Başbakan Edi Rama, bugün başkent Tiran'da ülke genelinden öğretmenler, öğrenci velileri ve psikologlar ile gerçekleştirdiği toplantıda TikTok'u 2025 yılının başından itibaren bir yıllığına yasaklayacaklarını duyurdu. TikTok için "mahallenin serserisi" tanımlamasına başvuran Rama, "Bu serseriyi, bir yıllığına mahalleden kovacağız. TikTok'u 1 yıllığına herkesin erişimine kapatacağız. Arnavutluk'ta TikTok olmayacak" dedi.

"TikTok, sadece pislik ve çamurdan ibaret. Böyle bir şeye neden ihtiyacımız olsun?"

Rama, başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformlarını okul içinde ve dışında gençler arasında şiddeti körüklemekle suçladı. Rama ayrıca, Arnavutluk hükümetinin öğrencilerin eğitimine destek olacak ve velilerin çocuklarının gidişatını takip edebilecekleri programlar başlatacağını duyurdu. Rama, "TikTok, Çin'de öğrencilerin nasıl kurslar alabileceği, doğayı nasıl koruyacakları, geleneklerine nasıl sahip çıkacaklarını öne çıkarıyor. Diğer yandan Çin'in dışında TikTok, sadece pislik ve çamurdan ibaret. Böyle bir şeye neden ihtiyacımız olsun?" şeklinde konuştu.

TİKTOK TÜRKİYE'DE KAPATILACAK MI?

Türkiye'de yürürlükte olan sosyal medya kanunları, platformların yasal temsilcilik açmasını ve içeriklerle ilgili hızlı müdahale süreçleri geliştirmesini şart koşuyor. TikTok, Türkiye'de yasal temsilcilik açan platformlar arasında yer alıyor. Bu nedenle şu an için herhangi bir kapatma durumu söz konusu değil, ancak düzenlemelere uymadığı takdirde yaptırımlarla karşılaşabilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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