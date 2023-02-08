Tiktok videolar neden açılmıyor ve Tiktok ne zaman düzelecek soruları sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Tiktok 'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Tiktok 'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Tiktok'a ne oldu sorusunu araştırmaya başladı. Peki,Tiktok yasaklandı mı? Tiktok'a giriş yasak mı?

En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Tiktok'a girişte sıkıntı yaşanmakta. Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından Tiktok sorun mu var sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Tiktok yasaklandı mı? Tiktok'a giriş yasak mı? İşte detaylar...

TİKTOK SORUN MU VAR?

Tiktok uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

8 ŞUBAT TİKTOK'A NE OLDU?

Bugün Tiktok için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir