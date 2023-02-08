Tiktok videolar neden açılmıyor? Tiktok ne zaman düzelecek?

Tiktok videolar neden açılmıyor ve Tiktok ne zaman düzelecek soruları sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Tiktok 'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Tiktok 'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Tiktok'a ne oldu sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Tiktok videolar neden açılmıyor? Tiktok ne zaman düzelecek?