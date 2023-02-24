Tiktok kullanıcılarının izlediği vidoyu indirme işlemini sağlamakta olan Tiktok video indirme kalktı mı? Merak ediliyor. Bir süredir Tiktok platformu üzerinde video indirme butonu bulunmuyor ve video indirilemiyor. Peki, Tiktok video indirme kalktı mı? Tiktok video indirme neden yok, neden kaldırıldı? Tiktok video indirme butonu nerede?

Bir süredir platform üzerinde Tiktok video indirme işlemi gerçekleştirilemiyor ve bu nedenle Tiktok video indirme kalktı mı? Sorusu gündemdeki yerini alıyor. Ekrana basılı tutulmasının ardından açılır pencerede yer alan Tiktok video indirme butonu nerede? Peki, Tiktok video indirme kalktı mı? Tiktok video indirme neden yok, neden kaldırıldı? Tiktok video indirme butonu nerede?

TİKTOK VİDEO İNDİRME KALKTI MI?

Son yılların en çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer almakta olan Tiktok platformunun video indirme özelliğine bir süredir erişim sağlanmıyor. Kullanıcılar bu konuda tepki gösteriyor olsa da Tiktok geliştiricileri tarafından konuya ilişkin olarak herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi.