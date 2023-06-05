TikTok neden açılmıyor? 5 Haziran TikTok çöktü mü, nasıl ulaşılır?

TikTok neden açılmıyor ve TikTok çöktü mü, nasıl ulaşılır merak ediliyor. TikTok kullanıcıları son saatlerde TikTok'ta problemler yaşadıklarını dile getiriliyor. TikTok neden açılmıyor? TikTok çöktü mü, nasıl ulaşılır? TikTok neden açılmıyor? TikTok çöktü mü, nasıl ulaşılır?

Birçok kullanıcı TikTok hesaplarına ulaşılamıyor. TikTok neden açılmıyor ve TikTok çöktü mü, nasıl ulaşılır merak ediliyor. TikTok neden açılmıyor ve TikTok çöktü mü, nasıl ulaşılır gündeme geliyor. TikTok kullanıcıları son saatlerde TikTok'ta problemler yaşadıklarını dile getiriliyor. TikTok neden açılmıyor? TikTok çöktü mü, nasıl ulaşılır?

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

Bir çok kullanıcıda başlayan ''hata oluştu'' uyarısı sebebiyle TikTok'un çöktüğü düşünüldü. Türkiye genelinde yaşanan TikTok'taki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Anasayfa'nın yenilenmediği de belirtiliyor.